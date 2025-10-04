Max Verstappen úgy érkezett a Forma-1-es Szingapúri Nagydíjra, hogy az előző hétvégét a Nürburgringen töltötte. A Red Bull hollandja egy GT3-as Ferrarival meg is nyert egy négy órás megmérettetést, hosszú távú terve pedig a legendás pálya 24 órás versenyén való indulás.

Ha van valaki a mezőnyben, akinek nem kell bemutatni az F1-en kívüli versenyzés világát, az Fernando Alonso. Az Aston Martin spanyolja indult az Indy500-on, a Dakar-ralin, emellett két le mans-i győzelme is van. Tényleg sok dologba belekóstolt, így érti azt is, miért kacsintgat ki Verstappen. “Szerintem sokkal tisztább és szórakoztatóbb. Két évig csináltam ezt, és a jövőben is menni fogok. Még nem tudom, milyen intenzitással, de csinálni fogom. Jelenleg, az F1-ben nehéz más projektekkel osztozni, mert mindent a Forma-1-nek kell szentelnünk” – árulta el a spanyol.

“A 24 órás futamok az endurance-versenyzés csúcsát jelentik. A tehetségéhez nincs kétség, a le mans-i 24 órás pedig a világ legjobb és legnagyobb presztízzsel bíró 24 órás versenye a világon” – mondta Alonso, hozzátéve, ilyen körülmények között szívesen lenne Verstappen csapattársa. “Egy nap, ha van rá lehetőség, szívesen kipróbálnám.”