25 pontos hátrányt kell megfordítania csapattársával szemben Lando Norrisnak ahhoz, hogy a jelenlegi éllovas Oscar Piastri előtt végezzen a 2025-ös Forma-1-es szezonban. A McLaren britje ezzel még nem feltétlenül lenne bajnok, arra is szüksége van ugyanis, hogy Max Verstappennel szembeni 44 pontos előnyéből megőrizzen valamennyit a hátralévő hét hétvégén.

De vajon összejön-e ez neki? A kérdés egyre aktuálisabb a szezon végéhez közeledve, ráadásul azzal, hogy Verstappen formajavulása szemmel látható, új színezetet kapott a bajnoki csata. A mezőny többi tagja számol is azzal, hogy a holland beleköphet a McLaren levesébe.

“Max mindig Max marad” – fogalmazott ennek kapcsán Norris. “Vitathatatlanul a legjobb versenyző, sosem lehet kizárni. Főleg nem most, amikor újra ugyanazon a szinten van, mint mi. Egyértelműen találtak valamit.”

“Hogy aggódom-e emiatt? Nem, mert ezen nem tudok változtatni. Én csak a legjobbamat tudom nyújtani. Meglátjuk Abu-Dzabiban, ez mire lesz elég. Nem a semmiből jött neki idén hat pole-pozíció. Ilyet egy rossz autóval nem csinál az ember. Emellett az első hét futamon is közel volt hozzánk.”

“Biztos vagyok abban, hogy bárki is nyeri a bajnokságot, papajaszínű autóban teszi. Hogy én leszek-e? Keményen dolgozok majd érte”

– jelentette ki a brit.