A 2022-es Sergio Perez-féle győzelmet leszámítva a szingapúri Forma-1-es pályán semmilyen elsőséget nem aratott a Red Bull 2014, vagyis a V6-os hibridkorszak kezdete óta. Az energiaitalosoknak jó ideje gyengéje az egyenlítői utcai pálya, még domináns éveikben is fura mód legyőzték itt őket.

Az idei év azonban fordulatot hozhat, legalábbis örülnek a Red Bullnál azt követően, hogy Max Verstappen mindkét pénteki szabadedzésen a harmadik lett, csekély lemaradásokkal. A négyszeres világbajnok két tizedmásodpercen belülre tudott kerülni az élmezőnyben megforduló csapatokhoz – köztük a McLarenhez, az Aston Martinhoz és a Racing Bullshoz – képest.

“Ez volt a legjobb péntek nem is tudom már, hány éve” – fogalmazott a nap végén Helmut Marko motorsportfőnök. “Egyértelműen előreléptünk. Szerintem az időmérőn századmásodperceken belül leszünk. Hosszú etapokat senki nem tudott futni a piros zászlók miatt. Max alapvetően elégedett az autóval, vannak még állítható apróságok, de a végén nagyon, nagyon szoros lesz az egész” – tette hozzá.

“Az autó jobb lett. Korábban [Verstappen – a szerk.] mindig panaszkodott, olyanokat mondott, hogy ugrál, mint egy kenguru. Most azonban sokkal jobban veszi a rázóköveket, és kevésbé alulkormányzott” – árulta el az osztrák szakember.