Élő: Forma-1 Szingapúri Nagydíj

Újraindult a száguldás úgy, hogy a mezőny hátsóbb részei az 5-6. helytől visszafelé még nem is igazán tudta felzárkózni az éllovasok mögé. Verstappen az újraindítás után Vettel és Gasly autóját is megelőzte, így feljött a hetedik helyre.

LAP 11/61

Verstappen makes up two places just like that!

First he gets past Vettel then Gasly to move up to P7 #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/6Lki4K1RQl

— Formula 1 (@F1) October 2, 2022