Reflektorok fényénél, kissé nedves pályán, 26 Celsius-fokos levegő- és 27 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei év 17. időmérő edzése a 2022-es Forma-1-es Szingapúri Nagydíjon. A harmadik szabadedzés alapján a Ferrari erősnek tűnt, de a körülmények változóak voltak, nem lehetett egyértelmű erősorrendet felállítani.

A Q1 elején kisebb sor állt a bokszutca végén. Mindenki átmeneti abroncsokkal vágott neki a kvalifikációnak, de a pálya bizonyos pontjain száraz foltok is feltűntek, közeledett a váltópont az intermediate és a slick gumik között.

Ez azonban nem jött el az időmérő első szakaszában, mindenki a zöld oldalfalú Pirellikkel próbálkozott. A köridők folyamatosan javultak és ezzel párhuzamosan a kisebb hibák is sűrűsödtek: itt-ott felvillant a pályán a sárga zászló panelje, de hamar eltűntek az akadályok, csak apró kicsúszásokat láttunk.

First Kevin, then Charles! A slippery spot down at Turn 8 catches both drivers out, but they recover back to the track#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/cR0XQF15nK — Formula 1 (@F1) October 1, 2022

A kieső helyek elkerüléséért az utolsó pillanatig ment a csata. Öt pilóta természetesen ezúttal is elbúcsúzott: Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Daniel Ricciardo (McLaren), Esteban Ocon (Alpine) és a két Williams 18 perc után végzett a szombati nappal.

That’s the end of Q1. Lando makes it through to Q2, but unfortunately Daniel misses out. #SingaporeGP 🇸🇬 pic.twitter.com/RJGpoesTGs — McLaren (@McLarenF1) October 1, 2022

A Q2 elején továbbra is az intermediate gumik voltak a sztárok, de rádión keresztül többen is kacérkodtak azzal, hogy rövid időn belül száraz gumikra váltsanak.

Végül 5 perc volt még a szakaszból, amikor az Aston Martin úgy döntött, és mindkét autójukra feltették a slick gumikat. Az intermediate abroncsokkal már nehéz volt javítani a túlmelegedésük miatt a száraz szakaszokon, de a száraz gumiknak túl nedvesek voltak a vizes részek.

Here. We. Go. 👀 Leclerc comes in for new Inters, but Stroll, Vettel and Zhou opt for the slicks! Two minutes remain in Q2#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/5h5aE59Pv3 — Formula 1 (@F1) October 1, 2022

Ebből a játékból rosszul jöttek ki azok, akik száraz gumikra váltottak: a két Aston Martin mellett Csou Kuan-jü is cserélt, de egyikőjük sem jutott tovább, gumijaik nem voltak elég melegek a vizes harmadik szektorhoz. Rajtuk kívül kiesett még Mick Schumacher a Haas-szal, illetve George Russell a Mercedesszel – nagy meglepetés volt ez, a brit végig csúszkált és szenvedett, és végül hat ezreden múlott a korai búcsú.

George is out in Q2 by only 0.006s. pic.twitter.com/szfmcTy6sC — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 1, 2022

Látva azt, hogy az Aston Martinokon az első két szektorban jól, de az utolsóban rosszul működött a száraz gumi, nem volt egyértelmű, ki mit választ a Q3-ra. Max Verstappen hamar eldöntötte, hogy lágyakon megy, a Ferrarinál pedig kisebb káosz volt: Charles Leclerc-t intermediate gumikon küldték volna ki, de a pilóta kérésére utolsó pillanatban ők is cseréltek. Csak Cunoda Juki (AlphaTauri) és Kevin Magnussen (Haas) ragaszkodtak a mintás Pirellikhez.

Az első mért körök után a mercedeses Lewis Hamilton vezetett 2 másodperccel Cunoda, 2,5-lel Leclerc és 3,8-cal Verstappen előtt. A kulcs a gyors gumimelegítés volt a hétszeres világbajnoknál, míg Cunodánál az átmeneti gumik. A pilóták nem mentek vissza friss gumikért 1-1 megtett mért kör után, maradtak a pályán abroncsot melegíteni és javítani.

Nice opening lap Lewis. 💜💛 pic.twitter.com/Io34fx0DPx — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 1, 2022

Folyamatosan javultak az idők, állt az élen Fernando Alonso is az Alpine-nal, de rögtön váltotta őt Leclerc, majd újra Hamilton. Verstappen 4 perccel a leintés előtt majdnem a falba állt, sok ideje elment ott, mely nélkül vélhetően az első helyre állt volna.

A kerékcserék végül teljesen elmaradtak az időmérő fináléjában, ilyet se nagyon láttunk még. Az utolsó két percben sokan javítottak még, Alonso újra az élre állt, majd Leclerc javított egy óriásit az utolsó percre fordulva. Ekkor azonban még közel sem volt vége az időmérőnek.

Többen is elmentek az utolsó körre, de csak Verstappen javult jelentősen. A holland végül 9 tizedes előnyben volt a második szektor végén Leclerc-hez képest, de a Red Bull azonnali hatállyal a bokszba rántotta őt, így csak a nyolcadik rajthelyet szerezte meg. A lépés hátterében az alacsony üzemanyagszint állt, röviddel a leintés után ezt maga a Red Bull erősítette meg.

Leclerc mögött Sergio Perez képviselte a Red Bullt, Hamilton pedig harmadik lett végül Carlos Sainz Ferrarija és Alonso előtt. Verstappen elé befért még Lando Norris (McLaren) és Pierre Gasly (AlphaTauri) is. Magnussen és Cunoda végül a 9. és 10. helyet szerezték meg.

A 2022-es Forma-1-es Szingapúri Nagydíj vasárnap 14 órakor kezdődik.