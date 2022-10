Ha nem esett volna az eső, a lemenő nap fénye is látszódott volna a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj harmadik szabadedzésén, de szinte esti sötétségbe borult az utcai pálya, melyet most másodjára látott az F1 vizes körülmények között a nagydíj története során.

The @MercedesAMG Safety Car is out testing the conditions ahead of FP3 🛶 #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/ywhttaPVY6

Nem is hajtott ki senki a bokszutcából a szabadedzés kezdetén, hogy felszárítsa a 29 Celsius-fokos aszfaltot. A levegő hőmérséklete 26 fok volt. Esőből bőven volt utánpótlás, a szabadedzés órája pedig úgy kezdődött el, hogy a bokszutcát zárva tartották, így ha akart, sem volna tudott senki körözni.

Bő negyed óra után az eső elállt, a pályamunkások pedig elkezdték letakarítani az állóvizet az aszfaltcsíkról. Ez annyira jól alakult, hogy az edzés második fél órájára kinyitották a bokszutca kijáratát, a pilóták pedig végre munkához láthattak.

🟢 GREEN LIGHT 🟢

Pierre Splash-ly is the first driver out on the slippery Singapore streets 🫧 #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/TViUVlWSed

