Talán nem túlzunk, ha azt állítjuk, hogy Charles Leclerc a legszívesebben elfelejtené a Forma–1-es Szingapúri Nagydíj időmérő edzését. A monacói korábban úgy tekintett erre – illetve az ezt megelőző, azerbajdzsáni – hétvégére, mint a Ferrari egyik utolsó esélyeire a győzelemre az idén, ehhez képest szombaton nem igazán találta az összhangot az autóval.

Egy ponton még az is bizonytalannak tűnt, hogy egyáltalán a Q2-ből továbbjut-e, végül a hetedik leggyorsabb idővel fejezte be a napot. Az utolsó körébe, ami reményt adhatott volna az előrelépésre, belehibázott, ezt elégedetlenkedéssel nyugtázta, ráadásul így a hétszeres világbajnok csapattársától, Lewis Hamiltontól még ha nem is sokkal, de kikapott, igaz, ez mindössze ötödik alkalommal fordult elő a 2025-ös szezonban. A nap végén főként a tapadás hiányát rótta fel Leclerc.

„Mindennel probléma volt, kezdve a tapadással. Nagyon nehéz volt megtalálni a megfelelő tapadást” – idézte Leclerc észrevételét a Crash.net. „Nagyon nehezen találtam meg a tapadást, ami nagy kár, mert Baku és Szingapúr a két kedvenc pályám. Ezen a két helyszínen általában erős vagyok, de most nem találtam meg az érzést.”

„Nagyon alulkormányozott az autó, és bár fürge, kiszámíthatatlan” – tért ki az SF-25 problémáira a Ferrari pilótája. „Tudom, hogy amikor alulkormányozott az autó, nem vagyok erős, és ezen a hétvégén ez így volt a második szabadedzéstől fogva. Anélkül pedig nem igazán találunk kiutat, hogy ne tennénk még inkább kiszámíthatatlanná az autót, ami nem kívánatos egy utcai pályán. Nagyon-nagyon nehéz ez a hétvége.”

A 27 éves versenyző egyelőre nem tudja, mi az oka a szenvedésének, így csak reméli, hogy „pályaspecifikus” a jelenség. „Nem változtattunk az autón az elmúlt két hétvégén, mégis valamilyen oknál fogva nem jó az érzés. Megnézzük, és megpróbáljuk megérteni, hogy mi siklott félre” – tette hozzá.

Hamilton sem volt maradéktalanul elégedett a Ferrarival: