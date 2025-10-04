Szokásához híven a vert mezőnyben rekedt a Ferrari a Forma–1-es Szingapúri Nagydíj időmérő edzésén, noha voltak arra utaló jelek, hogy most talán kitörhet a saját árnyékából a maranellói istálló – ilyen volt például Lewis Hamilton Q1-es elsősége.

Hullámzó teljesítményükkel azonban csak a negyedik erőt képviselték az olaszok, ugyanis a Mercedes és a McLaren párosa mellett a Red Bull-os Max Verstappen is Hamilton és Charles Leclerc kettőse előtt végzett, akik így csak a hatodik és a hetedik rajtkockát foglalhatják el.

A hétszeres világbajnok bevallotta, hogy nem alakult minden a tervek szerint. „Élveztem. Egész hétvégén jól éreztem magamat az autóban, nagyon jól ment. A Q1-ben láthattuk, hogy erősnek éreztem magamat, és abban a hitben voltam, hogy a legjobb pozíciókért fogunk küzdeni. Végül nem így történt, és a bokszutcában vártunk, miközben hűltek vissza a gumik, így nem voltak optimális köreink. Ezen még dolgoznunk kell” – taglalta a Ferrari britje, miközben a Sky Sports F1-nek nyilatkozott.

„Meg fogjuk beszélni a színfalak mögött” – mondta, amikor arról kérdezték, szerinte hogyan fogják megoldani ezt a problémát. „Csak meg kell beszélnünk, és javítani a folyamatokon. Mindenki keményen dolgozik, csak meg kell néznünk, mit csinálnak a többiek. A Mercedes elsőként hagyta el a bokszot, ott a gumik nem is veszítettek hőmérsékletet. Eközben mi vártunk, lekapcsoltuk az autót a bokszkijáratnál, és öt-hat fokot hűltek vissza a gumik, amit után nehéz volt visszahozni.”

„A Q3-ban semmire sem mentem, mert fél másodpercet veszítettem a gumik teljesítményéből. Ez frusztrál, de holnap a legjobbamat próbálom nyújtani.”