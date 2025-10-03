Ahogy beszámolónkban is megírtuk, a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj második, két piros zászlóval is megszakított szabadedzésének hajrájában a ferraris Charles Leclerc a bokszutcában hajtott neki a már a gyors sávban álló Lando Norris McLarenjének, melynek első szárnya is megsérült, amikor az MCL39-es a lökés miatt a betonperemnek szaladt.

Az esetet vizsgálat alá vonták, a gyakorlást követően Leclerc, Norris, a Ferrari és a McLaren képviselőinek meghallgatását követően pedig veszélyes kiengedés miatt 10 ezer eurós (3,9 millió Ft) pénzbírságot szabtak ki az olasz csapatra.

„Jó első edzés, rossz második. A forgalom, a piros zászlók és a bokszutcai incidens miatt elég zavaros volt a második gyakorlás, nem volt valami pozitív. De az autóban ott van a tempó, holnap erősebbek leszünk” – értékelt a nap végén a monacói, majd konkrétan kitért az ütközésre is.

This doesn't happen often! 😮 Here is how Charles Leclerc and Lando Norris ended up colliding in the pit lane in FP2 💥#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/nDhYpT8fsX — Formula 1 (@F1) October 3, 2025

„Kielemeztem. A [sisakban] ott volt a kamera, azaz nem tudtam magam is ellenőrizni a szerelőm beszámolóját, de mint kiderült, egyszerűen zavart okozott, hogy mindkét McLarent kiengedték. Úgy tűnt, hogy egyszerre mennek ki [a pályára], ezért lassabbak lesznek, én pedig nem kaptam üzenetet, hogy meg kellene állnom. Ilyen helyzetekben csakis a csapatra támaszkodhatunk, de előfordul az ilyesmi. Nem volt egyszerű a helyzet, mert a piros zászlók miatt mindenki egyszerre igyekezett kimenni. Összeálltak a dolgok. Nyilván nem ezt szerettük volna, de néha így sikerül.”

Norris így nyilatkozott a második edzést követően:

„A csapatnak pénzügyi kár, kár ezért az incidensért” – mondta a mclarenes, aki összességében sem volt elégedett a saját teljesítményével, hiszen míg Oscar Piastri a legjobb idővel zárta a pénteket, ő csak az 5. lett, közel fél másodperces hátránnyal.

„Nem volt egyszerű nap, nem igazán éreztem az autót. Hiányoznak a visszajelzések, amiket tavaly itt éreztem, szóval bőven van még munka. Egyszerűen rossz napom volt. De Oscar gyors volt, úgyhogy nem panaszkodhatok, csak én nem végeztem elég jó munkát.”