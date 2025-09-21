Csapattársa, a világbajnoki pontversenyben vezető Oscar Piastri első körös kiesése komoly lehetőséget adott Lando Norrisnak arra, hogy a Forma–1-es Azerbajdzsáni Nagydíjon számottevően faragjon a lemaradásából. A brit McLaren-pilóta azonban csak a hetedik helyen ért célba – tehát még a rajtpozíciójához képest sem javított –, ám érzése szerint az egész hétvégén nem találták a ritmust.

„Hogy őszinte legyek, nem voltunk olyan gyorsak. Nem mondom, hogy rosszak voltunk, de Cunodával is alig tudtam tartani a lépést. A pálya egyes pontjain a Red Bull hihetetlen gyors volt, ott esélyem sem volt ellenük” – nyilatkozta a leintés után a 25 éves brit. „Egyértelmű, hogy ezen a hétvégén szenvedtünk egy kicsit. Nehéz volt vezetni az autót, időnként pengeélen táncoltunk. Nem is volt sok önbizalmunk, ami azt hiszem, mindkettőnk teljesítményén meglátszott.”

Úgy érkezett meg Azerbajdzsánba a McLaren, hogy matematikailag is bebiztosíthatja a konstruktőri bajnoki címét, azonban a hétvégén a wokingiak helyett Max Verstappen ünnepelhetett. A négyszeres világbajnok zsinórban a második hétvégén aratott tükörsima győzelmet – bár a holland címvédésére továbbra sem mutatkozik reális esély, a rend kedvéért jegyezzük meg, hogy az elmúlt két versenyen 109-ről 69 pontra csökkentette a hátrányát.

Norris szerint viszont semmi meglepő nincs Verstappen jó sorozatában. „Nem sűrűn fordul elő, hogy lassúak lennének, ezért ideje volna, hogy az emberek ne lepődjenek meg azon, hogy gyorsak” – mondta a Red Bull formájáról. „Max az év elején is nyert futamokat, sőt, az első két hétvégén is közel volt a győzelemhez. Az egész szezonban gyorsak voltak. Monzába is hoztak fejlesztéseket, amik úgy tűnik, segítettek nekik, így még jobbak lettek, ami nem meglepő. Tudjuk, hogy hihetetlenül erős a csapat, mindemellett az egyik legjobb versenyzőről beszélünk. Nem is várhatunk tőlük kevesebbet. Azt hiszem, meg fogják nehezíteni a dolgunkat a szezon hátralevő részében.”

Ugyanakkor a brit elismerte, hogy kihagyott ziccerként tekint a rosszabb bakui eredményre – különösen annak fényében, hogy csak hat pontot tudott hozni Piastrin. „Minden versenyen a tőlem telhető legjobbat nyújtom. Minden futamra, amit másodikként vagy annál rosszabb helyen fejezek be, elszalasztott lehetőségként tekintek. Ma ennél jobban akartam teljesíteni, sőt, tegnap is jobban kellett volna mennem. Mi mentünk ki azonban elsőként, de ez a mi döntésünk volt, és megfizettünk érte” – értékelte a hétvégéjét.

„Akár a falban is végezhettem volna, ha tovább csúszok, vagy valami rosszabb is történhetett volna. Úgy érzem, ma is közel voltam a határaimhoz, és talán kívülről nem úgy tűnt, de küzdöttünk a tempónkkal.”