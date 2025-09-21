Már a kilencedik rajthely sem volt eget rengető Oscar Piastritól a Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíjon, ám időmérős teljesítményét sikerült alulmúlnia azzal, hogy a bakui rajtnál kiugrott, majd pár kanyarral később a falba állította a McLarent.

Az ausztrál szerencséje, hogy Lando Norris helyzetkihasználása nem volt túl jó, és csak hetedik lett a csapattárs, pontelőnye pedig egy futamgyőzelemnyi maradt. Ettől függetlenül nem elégedett magával Piastri. „Nyilvánvalóan nem ez volt a legjobb pillanatom. Az ütközésnél nem jól becsültem meg a turbulens levegő hatását. Túlságosan nagy lendülettel mentem bele a kanyarba, és ennyi volt.”

„A tapadás is alacsony volt, de ezt is tudnom kellett volna. Csak magamat hibáztathatom. Nem jól ítéltem meg a helyzeteket, és ez csalódást keltő” – fogalmazott a pilóta.

Piastrit egyébként megbüntették a rajtnál történt kiugrásért, az ausztrál öt másodpercet kapott. Alapesetben a kirótt, de letölthetetlen időbüntetéseket rajtbüntetéssé szokták konvertálni, azonban az öt másodpercekkel ilyen szempontból nem foglalkoznak, így Piastrinak nem kerül emiatt hátrányba Szingapúrban.