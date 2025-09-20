2021 és 2024 között minden időmérőt megnyert Bakuban, a Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíjak szombati napján. Volt, hogy erre esélye is volt, míg máskor egészen váratlanul jött a sikere. Látva a szabadedzések eredményeit, benne volt a pakliban a zsinórban ötödik pole is, azonban hamar kiszállt az első helyért zajló csatából azok után, hogy falnak ment a monacói.

„Masszívan küszködtem. Alapvetően úgy jövök Bakuba, hogy minden jól alakul, de idén nem ez volt a helyzet. Szerintem Lewis [Hamilton – a szerk.] tempója alapból jobb volt, és konzisztensebb is volt, mint én a hétvégén” – fogalmazott Leclerc.

„Nagyjából megértettem, hogy miért volt ez, és az időmérőre sokat változtattunk a kocsin. Az érzés jobb lett, egészen addig, míg fel nem raktuk a közepes gumikat. Ettől a pillanattól kezdve minden nehéz lett” – tette hozzá a monacói, aki egyébként ezzel a keverékkel az autóján ütközött.

A sorozatos pole-pozíciók ellenére Leclerc egyébként egyszer sem győzött Bakuban. Most, a tizedik rajthely tudatában a korábbiakkal ellentétes trendben bízik. „Van lehetőség, de nehéz lesz visszajönni előre.”