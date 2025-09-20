1950 óta egyetlen időmérő edzés nem hozott annyi piros zászlót, mint a Forma–1-es Azerbajdzsáni Nagydíjé. Összesen hat alkalommal szakították meg a körözést, ám Lewis Hamilton annak ellenére sem lehet elégedett, hogy egyikhez sem volt köze.

Már úgy tűnt az utóbbi hetekben, hogy kezd visszatalálni a helyes útra a hétszeres világbajnok, de a bakui kvalifikáció ismételten idejekorán korán ért véget számára: csak a 12. lett, így a Q2-ben búcsúzott a Ferrarival.

A szabadedzések alapján még kifejezetten biztatónak tűnt a Ferrari tempója, sőt, korábban a csapat is az egyik nagy lehetőségeként tekintett az azerbajdzsáni pályára. A kiesése után a 40 éves versenyző elmondta, hogy pole-pozíciós reményekkel vágott neki a szombati napnak. „Nyilvánvalóan rettenetesen csalódott vagyok. Tegnap jónak érződött az autó, ma végül elindultunk egy irányba, ami papíron a legjobbnak tűnt…” – idézte Hamilton gondolatait a Sky Sports F1.

„A tempónk rendben volt, javultunk, nagyon jól éreztem magam, nem is hibáztam, egyetlen szervizútra sem hajtottam ki. A végére egyszerűen nem maradt megfelelő gumink” – taglalta a brit. „Őszintén azt hittem, hogy ma a pole-pozícióért fogok küzdeni, úgyhogy ez most sokkolt.”