George Russell hiányzik a paddockból, a Mercedes angol pilótája rosszullét miatt egyelőre nem jelenik meg a nyilvánosság előtt Bakuban.

A négyszeres futamgyőztesnek – másokhoz hasonlóan – jelenése lett volna a Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíj  hivatalos FIA-s versenyzői sajtótájékoztatón, ám betegség miatt kihagyja azt.

F1: Lebetegedett a Mercedes-pilóta, kihagyás vár rá 1
„George nem érzi jól magát, így sajnos nem lesz ott a pályán a mai napon, pihen, hogy készen álljon a holnapi munkára” – tudatta a Mercedes csütörtök délelőtti közleményében.

Az alakulat Russell betegségének jellegéről nem beszélt, de minden bizonnyal nem túl súlyos a dolog, ha pénteken már számolnak vele a szabadedzésekre.

Russell helyett a sajtótájékoztatón csapattársa, Kimi Antonelli vesz majd részt.

F1: Lebetegedett a Mercedes-pilóta, kihagyás vár rá 2
F1: Lebetegedett a Mercedes-pilóta, kihagyás vár rá 3
