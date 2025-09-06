A vártnál szorosabb volt a mezőny a Forma–1-es Olasz Nagydíj pénteki napján, és amelyik csapat meglepően jól muzsikált az üldözőbolyból, az a Williams volt. Különösen Carlos Sainzcal diktált erős tempót a grove-i együttes, ugyanis a spanyol mindkét szabadedzésen a harmadik legjobb időt autózta – igaz, némileg árnyalja a képet, hogy az első gyakorlás kettős Ferrari-elsőséggel zárult, azonban a második tréningen már a mclarenes Lando Norris volt a leggyorsabb.

A Williams tempójára még a wokingiak is felkapták a fejüket, a világbajnoki éllovas Oscar Piastri szerint új kihívóval kell számolniuk a monzai hétvégén. „Egy kicsit igen” – válaszolta az ausztrál arra, meglepték-e őt a kis különbségek. „Az is meglepő volt, hogy ki volt benne a sűrűjében. Mindkét edzésen erősnek tűnt a Williams, szóval érdemes lesz figyelni rájuk, hogy később is harcban lesznek-e. Szoros hétvége vár ránk.”

Piastri csak a késő délutáni órákban gördült pályára, ugyanis a nyitóedzésen a McLaren növendéke, a Forma–2-ben még bajnokesélyes Alexander Dunne vezette az autóját. A 24 éves versenyző a második edzésen a negyedik lett. „Azzal együtt is jó napunk volt, hogy az első edzésen nem vettem észre. Emiatt egy kicsit feszítettebb volt a második gyakorlás, de úgy érzem, sikerült elég jól elkapnom a fonalat, és jónak éreztem az autót is.”

„A lágy gumikra talán egy kicsit rosszul lőttük be a beállításokat, viszont a második kör azokon is jó volt. Még egy kis finomhangolásra lesz szükség, és a szokottnál egy kicsit több tempót kell találnom” – idézte Piastrit a RacingNews365.com.

Csapattársa, az összetettben 34 pontos hátránnyal a második helyen álló Norris is arra a következtetésre jutott a nap végén, hogy ezúttal nem a szokásos fölénnyel dominált a McLaren. „Normál esetben ilyenkor már egy másodperc az előnyünk” – viccelődött a brit. „De jelenleg ez így jobb nekem.”

„Nem volt rossz napunk. Még néhány apróság van, amiken javítani kell, de így is az élen végeztünk, úgyhogy jó volt. Úgy gondolom, fejlődtünk az első és a második szabadedzés között, de igen, szoros a mezőny. Meg kell próbálnom növelni az előnyünket, hogy egy kicsit kényelmesebb helyzetben legyünk” – nyilatkozta a RacingNews365.com hasábjain.

Esélyesnek tartja magát a Williams is?

A Williamsre már az előző években is jellemző volt, hogy Monzában az átlagosnál jobb tempót diktál, így nem véletlen, hogy Sainz is elégedetten summázta a napot. „A köridő és a teljesítmény tekintetében biztatónak tűnik a helyzetünk” – szemlézte a spanyol nyilatkozatát a RaceFans. „Úgy fest, jó beállításokat találtunk elsőre, jó volt az egyensúly is, ami tisztességes köridőket eredményezett.”

A 31 éves versenyző ugyanakkor beismerte, hogy továbbra sem találta meg az összhangot az autójával, miután tavaly év végén távozott a Ferraritól. „Még nem vagyok ott teljesen, ami az önbizalmamat illeti. Most is az Ascariban és a Parabolicában küzdöttem azzal, hogy bedobjam a kanyarba az autót, és közben otthonosan is érezzem magamat” – elemezte a pénteki teljesítményét.

„Teljesen máshogy viselkedik az autó, mint ahogy a Ferrari tette. Vannak ugyan nagyon jó tulajdonságai, de vannak nehézségek is. Minden körben próbálok tanulni, az is, hogy miképpen tudnék alkalmazkodni. Ígéretes a tempó, így most már csak arra kell fókuszálnom, hogy jobban meg tudjam nyomni az első kört a lágy gumikon.”

A második szabadedzésen már Alexander Albon is megvillant, lévén, hogy a hetedik leggyorsabb volt, ráadásul csak három tizeddel volt lassabb Norrisnál. Egyetértésben csapattársával, a thai-brit versenyző is jobban ráfeküdne az első köreire.

„Nagyon nehéz napunk volt, mert nagy tervekkel vágtunk neki. Gyors az autó, és nagyon jó helyzetben vagyunk” – fogalmazott a nap végén Albon. „Inkább az a kérdés, hogy ezt a formát át tudjuk-e menteni? Sok dolgunk van még. Vannak ideális pontjaink, és ezeket az idei évben újra meg újra látjuk, viszont a gumikat nehezen tudjuk működésre bírni.”