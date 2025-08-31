Még azzal együtt is, hogy a napok óta várt ítéletidő végül elmaradt, fordulatokban és drámai pillanatokban egyaránt bővelkedett a Forma–1-es Holland Nagydíj. Oscar Piastri győzelmével beigazolódott a papírformával, mögötte viszont a helyiek kedvencét, a Zandvoortban korábban háromszor is győztes Max Verstappent intette le a kockás zászló. A McLaren és a Red Bull versenyzője mellé a Racing Bulls újonca, Isack Hadjar állhatott még fel a dobogóra – pályafutása során először.

Piastri idén hetedszer, míg karrierje során kilencedik alkalommal pezsgőzhetett a pódium a tetején, ráadásul a világbajnoki pontversenyben is meglógott – 34 pontra hízott az előnye azután, hogy csapattársa, Lando Norris alatt néhány körrel a futam leintése előtt felmondta a szolgálatot az autót.

A 72 körös verseny leintése után a korábbi F1-es pilóta, Giedo van der Garde készítette az interjúkat az első három helyezettel.

„Jó érzés” – nyilatkozta a győzelméről Piastri. „Akkor tartottam kézben a futamot, amikor kellett, és nyilvánvaló, hogy a vége Lando szempontjából hihetetlenül balszerencsés volt. Úgy éreztem, én diktálom a tempót, de csak akkor, amikor arra volt szükség. Ez egy kicsit más verseny volt, mint a tizenkét hónappal ezelőtti, de ennek nagyon örülök.”

„Semmi különös, csak próbáltunk minden fronton javulni, ahol lehetett” – felelte az ausztrál, amikor a különbségről kérdezték. „A hétvége elején úgy tűnt, nehéz dolgunk van, de aztán az időmérőn sikerült összeszednem magamat. Elégedett voltam a mai tempómmal. Volt néhány biztonsági autós fázis, amik egy kicsit felkavarták a futamot, de mindet átvészeltük, és ezért nagyon büszke vagyok az egész csapatra.”

„Az élen kezdeni [a nyári szünet után – a szerk.] remek dolog, szóval ha ezt tudjuk tartani, az nagyszerű lenne, de még hosszú a szezon. Mindig csak egy versenyre koncentrálunk.”

„Nem volt könnyű” – értékelte a versenyét Verstappen. „A rajtnál mindent megtettem azért, hogy előrébb keveredjek. A 2-es kanyarban volt egy necces pillanat, de utána már csak a saját versenyünket kellett futnunk. Sajnos nem voltunk annyira gyorsak, mint a McLarenek, viszont azzal szerencsénk volt, hogy az egyik kiesett. Általánosságban elmondható, hogy itt remek eredmény a dobogó.”

„Kicsit szürreális érzés. A legmeglepőbb számomra az volt, hogy az egész versenyen tudtam tartani a negyedik helyet” – kezdte a gondolatait Hadjar, aki már a 15. F1-es futamán a legjobb három között zárt. „Sajnos Lando szempontjából nem alakult jól a vége, mi viszont profitáltunk belőle, és nem hibáztunk.”

„Az autó az egész hétvégén remekül teljesített, és nagyon büszke vagyok magamra, amiért maximálisan kihasználtam a lehetőségeimet, nem rontottam el, és dobogóra álltam. Nagyon örülök a srácoknak” – folytatta a 20 éves francia. „Gyerekkorom óta ez volt a célom. Ez az első lépés, az első dobogó, és remélem, hogy sok lesz még.”