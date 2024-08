A mclarenes Lando Norris nyerte a 2024-es Forma-1-es Holland Nagydíjat a pályafutása 200. versenyét hazai közönség előtt teljesítő Red Bull-os Max Verstappen és a ferraris Charles Leclerc előtt. A McLaren elképesztően domináns volt Norris kezében, pedig nem volt tökéletes a brit versenye, és a Ferrari versenytempója is váratlanul megerősödött.

A 72 körös futam napsütésben zajlott, 18 Celsius-fokos levegő- és 29 fokos aszfalthőmérséklet mellett készülődött és várt a mezőny a piros lámpák kialvására. A pilóták többsége közepes gumikon kezdte a versenyt, kivételt a lágyakon Cunoda Juki (11. hely, RB/VCARB), Lewis Hamilton (14. hely, Mercedes) és Valtteri Bottas (16. hely, Kick Sauber), illetve keményeken a bokszból induló Kevin Magnussen (Haas) jelentett.

A rajtot a pole-pozícióból rajtoló Lando Norris mclarenes csapattársával, Oscar Piastrival együtt gyatrán rajtolt. Az élre a Red Bull-lal Max Verstappen került, mögötte jött Norris, harmadik helyre a mercedes George Russell ugrott fel Piastri elé. Charles Leclerc a Ferrarival szintén előrelépett, ötödik helyen szelte át a célvonalat az első kör végén Sergio Perez előtt. A középmezőnyben jól mozogtak az élcsapatok versenyzői: Carlos Sainz (Ferrari) a 9., Hamilton a 12. kör volt két kör után.

Néhány kört követően a mezőny elkezdett az erősorrend szerint visszarendeződni – pontosabban elkezdett volna, de a zandvoorti pályán kevés volt az előzési lehetőség. Verstappen és Norris közt ugyan volt 1,5 másodperc különbség, mögöttük azonban Russell tartotta fel Piastrit, Leclerc-t és Perezt. Mögöttük Pierre Gasly (Alpine) vezette a középmezőny mozdonyát, mögötte Fernando Alonso (Aston Martin), Sainz és Lance Stroll (Aston Martin) voltak pontszerző zónában.

Nyolc kör után a rajt utáni kavarodást követően újra láthattunk egy előzést, Sainz ment el Alonso helyen a 8-9. helyen. Három körrel később a Ferrari spanyolja már a hetedik volt, miután Gasly-t is megelőzte egy keményebb csatában. Időközben Hamilton is elkezdett előrefelé lépdelni, a 11. volt ekkor a brit, a 14. körben pedig Stroll megelőzésével a legjobb tízbe is belépett. Alonsót a 16. körben vadászta le a hétszeres bajnok, ezzel 9. lett.

LAP 9/72



Smooooth 👌



Carlos Sainz eases past his compatriot Fernando Alonso and the Ferrari man is up to P8#F1 #DutchGP pic.twitter.com/Om6nvVmvkC — Formula 1 (@F1) August 25, 2024

A bokszkiállásokat a 13. körben kezdték meg, Alexander Albon volt az első, aki kereket cserélt: lágyak helyett kemény abroncsok kerültek a Williamsre. Példáját fokozatosan többen is követték a mezőny második feléből. Gumifölényüket – és az élmenők spórolását – jól mutatta, hogy Albon a 16. körben megfutotta a leggyorsabb kört – ez ritka jelenség.

A 17. körben felpörögtek az események: Norris megtámadta Verstappent, aki kivédte a támadást. Előnyük ekkor 4 másodperc volt Russell-lel szemben, itt a 4-5. helyen, Piastri és Leclerc között zajlott intenzív üldözősdi: a Ferrari tűnt erősebbnek.

Elöl azonban megtörtént a helycsere: 18 kör után Norris visszavette a vezetést, Verstappen nem tudott mit kezdeni a brit tempófölényével a célegyenesben. A McLaren-pilóta rá is kapcsolt az előzés után, de Verstappen igyekezett tapadni rá. Ketten így együtt nyúltak el minden üldözőjüktől, körönként kb. fél másodperccel. A holland is elkezdett ezt követően leszakadni, miután kikerült DRS-távolságból.

Norris a 24. körig 3,5 másodperc fölé növelte előnyét Verstappen előtt. A csapattárs Piastrinak nagyobb gondja volt: Leclerc ütötte őt, komoly csatában volt a Ferrarival – a vörös autó régóta nem mozgott ilyen jól. Ebben a körben Hamilton révén az élmezőny is megkezdte a kerékcseréket, egy körrel később pedig Leclerc kapott új kemény gumikat.

Innen nem volt megállás: Russell reagált legközelebb, de már ő is a monacói mögé tért vissza a pályára. Ezzel virtuálisan a harmadik hely volt a Ferrarié. Verstappen a 28. körben járt a Red Bull szerelőinél kemény gumikért, ő azért bőven Leclerc előtt folytatta a száguldást. Norrisék lereagálták a Red Bull lépését egy picit elrontott kerékcserével, de a brit így is maradt a virtuális első helyen, 5 másodperccel Verstappen előtt.

Piastri, Perez és Sainz voltak adósok az első három helyen kerékcserével, de a mexikói a 30. körben letudta ezt az adósságot. A Red Bull is rontott a bokszban, több hiba is volt a zandvoorti garázsok előtt. A 31. körben Sainz is cserélt, így Piastri volt az élen egyedül, aki a rajt óta nyüstölt gumikon haladt. Ő sem maradt sokáig, a 33. kör végén váltott.

Ezzel Norris visszavette a vezetést 7 másodperccel Verstappen előtt. Leclerc öt másodperccel lemaradva volt harmadik a holland mögött, Russell és Piastri előtt. Perez a hatodik helyen haladt Sainz és Hamilton előtt, a pontszerző zóna végét pedig a Haas pilótái uralták, de Nico Hülkenberg korán járt a bokszban, Kevin Magnussen pedig még egyáltalán nem.

Norris tempója innentől azt az időszakot idézte, amit korábban éppen Verstappen mutatott be. A 40. körre fordulva már 10 másodperccel vezetett Verstappen előtt, míg a holland „csak” hattal haladt Leclerc előtt. Nem volt alaptalan a félelem, hogy Piastri őt is levadássza a futam végéig. Az előretörést ekkor kezdte az ausztrál, miután frissebb gumijain megelőzte Russellt a 4. helyért.

A futam egyik leglátványosabb jelenete is ekkor zajlott Albon, Gasly, a két Aston Martin és Magnussen között. Az Alpine franciája a célegyenesben és az első kanyarban kettőt is előzött, míg a haas-os dán négy helyett csúszott vissza pár másodperc alatt.

LAP 42/72



Well, this is tasty 😋



Albon leads a five-car charge towards Turn 1 😮#F1 #DutchGP pic.twitter.com/kUxqKSXM6h — Formula 1 (@F1) August 25, 2024

Ezalatt Piastri is utolérte Leclerc-t, Sainz pedig Perezt a 6-7. helyen. A spanyol rendszeresen védekezésre is kényszerítette már a mexikóit, nem volt nyugta a célegyenes végi féktávon. A 47. körben dűlőre is vitték a történetet, Sainz kívülről körbeautózta Perezt, és elindult Russell után.

Hamilton a 49. körben másodjára is a bokszba hajtott, új színteret nyitva a taktikai meccsekben. A hétszeres bajnok pozíciócsere nélkül kaphatott friss lágy gumikat az utolsó 24 körre, mellyel meg is futotta az addigi leggyorsabb kört.

Piastri eddigre megrekedt Leclerc mögött, párosuk pedig csak lassan közelített Verstappenre. Norris az élen az 55. körben már 15 másodperccel vezetett, az első helyek eldőlni látszódtak. Úgy tűnt, a következő csata Russell és Sainz között alakulhat ki az 5-6. helyen, a spanyol már a DRS-t is nyithatta, amikor a britet friss gumikért hívta a Mercedes. Ezzel Norris, Verstappen, Leclerc, Piastri, Sainz, Perez, Russell, Hamilton volt az első nyolc sorrendje az utolsó bő 15 körre fordulva.

A maradék pontszerző pozíciókban a még mindig a korán felrakott kemény gumikat nyüstölő Hülkenberg, valamint a futam során végig remeklő Gasly haladtak. Köztük volt még egy helycsere a 61. körben, Hülkenberget pedig még Alonso is megelőzte a leintésig.

A sorrend végül már nem is változott. Norris hosszú ideje példátlan fölénnyel, 22 másodperces előnnyel nyerte Verstappen előtt pályafutása második F1-es futamát. Leclerc behozta a Ferrarit a harmadik helyen, kivédte Piastri idővel egyre gyengülő nyomását. Sainz a gyenge időmérő után szépet mentett ötödik helyével, Perez a hatodik helyen zárt a Red Bull-lal. A két Mercedes-pilótának a két kerékcsere miatt a 7-8. hely volt a maximum Russell, Hamilton sorrendben, a maradék pontokat pedig Gasly és Alonso vitték haza.

A bajnokság állása:

Verstappen – 295 p

Norris – 225 p

Leclerc – 192 p

Piastri – 179 p

Sainz – 172 p

Hamilton – 154 p

Red Bull – 434 p

McLaren – 404 p

Ferrari – 370 p

Mercedes – 276 p

Aston Martin – 74 p

RB – 34 p

A világbajnokság egy hét múlva az Olasz Nagydíjjal folytatódik.