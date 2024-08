Már a Forma-1-es Holland Nagydíj időmérőjének leintése után letargikusan fogalmazott Lewis Hamilton a hétvégi esélyeit illetően. A Mercedes hétszeres világbajnoka csak a 12. lett Zandvoortban, ám ez nem végső rajtpozíciója.

Kapott ugyanis Sergio Perez feltartásáért egy három helyes rajtbüntetést.

Az esetről egyébként a Red Bull mexikóija is úgy vélte, hogy nem feltétlenül büntetné Hamiltont, de idén a versenybírák szigorúbbak, így szerinte szankcionálni fogják a britet. A hivatalos indoklás szerint Hamilton jobban lelassíthatott volna, és nem kellett volna bemennie a 9-es kanyarba, tekintve, hogy már a 8-asban is tudta, hogy jön mögötte Perez. Ott egyébként szélesen is fordult Hamilton, ám nem ott érte őt utol, akit feltartott.

Hamilton ezzel a jelenlegi állás szerint a 15. rajthelyről indulhat, de valószínű, hogy ebből majd egy 14. pozíció lesz a williamses Alexander Albon kizárását követően, akinek padlólemeze tért el a szabályostól.