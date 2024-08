A Forma-1-es Holland Nagydíj időmérőjének első szakaszában Lewis Hamilton akasztotta meg Sergio Perezt egy mért körön. A Mercedes hétszeres világbajnoka igyekezett minden tőle telhetőt megtenni, hogy eltűnjön a Red Bull útjából, de a mexikói nem volt elégedett mindezzel, hosszasan panaszkodott emiatt rádión keresztül.

Az esetet vizsgálni is kezdték, Perez pedig arra számít, hogy büntetéssel ér majd véget az eljárás. A mexikói szerint szimplán a „rosszkor, rossz helyen” esete történt, összességében pedig nem büntetne ilyen esetekért. „A versenybírák nagyon szigorúak idén, én sokkal rosszabb esetekért is kaptam büntetést. Arra számítok, hogy sajnos őt is megbüntetik” – célzott Hamiltonra.

