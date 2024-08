Tekintve, hogy közvetlenül a nyári szünet előtt három futamból kettő is Lewis Hamilton győzelmét hozta, joggal nevezhető meglepetésnek, hogy már a Q2-ben búcsúzott a Forma-1-es Holland Nagydíj időmérő edzésén.

„Eléggé frusztráló volt” – nyilatkozta a Sky Sports F1-nek a kiesése után a Mercedes hétszeres világbajnoka. „Előfordul az ilyesmi, ahogyan most is megtörtént, de nyilván nem jó érzés.”

Hamilton ráadásul a 12. rajtkockát sem érezheti biztonságban, ugyanis beidézték a felügyelők, amiért a kvalifikáció első szakaszában feltartotta Sergio Pérezt. Sorsáról később születik döntés.

Stewards are having a look at this to see if Hamilton was impeding Perez 🧐#F1 #DutchGP pic.twitter.com/EGhWOtjM7S

— Formula 1 (@F1) August 24, 2024