A spái hétvégén a versenyülés okozta hátsérülése miatt Fernando Alonso kihagyta a Forma-1-es Magyar Nagydíj első edzését, nagyon jól tette, hogy aztán inkább a vezetést választotta, hiszen az Aston Martin megtáltosodott a Hungaroringen. Szombaton a spanyol az 5., csapattársa, Lance Stroll pedig a 6. rajthelyet szerezte meg a vasárnapi futamra, ahol szintén jól mentek, végül az 5. és 7. helyet hozták.

A 44 éves spanyol – aki DRS-vonattal tartott maga mögött számos, talán gyorsabb autót – igen elégedetten nyilatkozott a versenyt követően:

„Valóban nagyon örülök. 5. hely – az idei legjobb eredményünk, csapatszinten is most voltunk a legjobbak, 16 pont a nyári szünet előtt – jó érzés. Olyan hétvége volt, amikor kezdettől minden jól ment, jó szabadedzések, jó időmérő, a versenyt is jól hoztuk, jól kezeltük a gumikat, ennél többet nem is kívánhattunk volna” – kezdte a spanyol, aki első futamgyőzelmét is nálunk szerezte még 2003-ban.

„Nagyon kellett ez az eredmény. A múlt héten, Spában a mezőny végén voltunk, most meg itt az 5. és 7. hely, rá kell jönnünk, mi volt a különbség a pályák között, mi volt más az autón, aztán a tanulságokat alkalmaznunk is kell a következő versenyeken” – szögezte le.

Az Aston Martin a hungaroringi eredménynek köszönhetően a konstruktőri bajnokság 8. helyéről a 6.-ra ugrott, átlépve az amúgy vasárnap szintén nem rosszul szereplő Racing Bullst és a Saubert.