Forma-1-es értelemben ritka szerencsés helyzetben érezheti magát Magyarország, ugyanis 1986 óta kivétel nélkül minden évben ellátogat a Hungaroringre a mezőny – végül még a koronavírus-járvány sem csúfított bele az évtizedek óta tartó sorozatba. Ennek köszönhetően az idén már 40. Magyar Nagydíjat rendezik meg, és hogy ez mekkora szó, jól mutatja, hogy ennél hosszabb sorozattal csak a monzai helyszín büszkélkedhet, mely 1981 óta ad otthont megállás nélkül az Olasz Nagydíjnak.

40 év hosszú idő, különösen egy olyan folyamatosan változó környezetben, mint amilyen a Forma-1. Hogy mi minden változott, amióta 1986. augusztus 10-én először kialudtak a lámpák a mogyoródi aszfaltcsíkon, az alábbiakban gyűjtöttük össze.

Csak pár évet fiatalodott a mezőny

A jelenlegi mezőnyből csupán két pilóta, Fernando Alonso (44 év 5 nap) és Lewis Hamilton (40 év 208 nap) élt már akkor, amikor megnyitotta kapuit a Hungaroring. Mindkét világbajnok már a 40-es éveit tapossa, amivel még az 1986-os versenyen is a mezőny legidősebb tagjainak számítottak volna. Az első Magyar Nagydíj napján az 1980-es vb-győztes Alan Jones (39 év 281 nap), René Arnoux (38 év 37 nap), valamint az 1982-es idény vb-elsője, Keke Rosberg (37 év 247 nap) vezették a listát.

A 20-ból 8 versenyző viszont a 2000-es években született, amiben az is szerepet játszott, hogy a csapatok manapság lényegesen nagyobb hangsúlyt fektetnek az utánpótlás-nevelésre is, mint tették azt a ’80-as években. Számszakilag azonban ez hozzávetőlegesen alig 3,5 év különbséget jelent: 1986-ban 31,2 év volt az akkor 26 fős mezőny átlagéletkora, míg az idei verseny napján 27,64 év lesz.

1986:

Versenyző (csapat) Születési dátum Kor (1986.08.10-én) Vb-címek száma Győzelmek száma Rajtok száma Alain Prost (McLaren) 1955.02.24. 31 év 167 nap 1 23 99 Keke Rosberg (McLaren) 1948.12.06. 37 év 246 nap 1 5 108 Martin Brundle (Tyrrell) 1959.06.01. 27 év 70 nap 0 0 32 Philippe Streiff (Tyrrell) 1955.06.26. 31 év 45 nap 0 0 16 Nigel Mansell (Williams) 1953.08.08. 33 év 1 nap 0 6 84 Nelson Piquet (Williams) 1952.08.17. 33 év 25 nap 2 15 119 Riccardo Patrese (Brabham) 1954.04.17. 32 év 115 nap 0 2 138 Derek Warwick (Brabham) 1954.08.27. 31 év 348 nap 0 0 62 Johnny Dumfries (Lotus) 1958.04.26. 28 év 106 nap 0 0 9 Ayrton Senna (Lotus) 1960.03.21. 26 év 141 nap 0 4 40 Jonathan Palmer (Zakspeed) 1956.11.07. 29 év 275 nap 0 0 32 Huub Rothengatter (Zakspeed) 1954.10.08. 31 év 306 nap 0 0 20 Alan Jones (Lola) 1946.11.02. 39 év 281 nap 1 12 110 Patrick Tambay (Lola) 1949.06.25. 37 év 45 nap 0 2 109 Christian Danner (Arrows) 1958.04.04. 28 év 128 nap 0 0 11 Thierry Boutsen (Arrows) 1957.07.13. 29 év 27 nap 0 0 51 Teo Fabi (Benetton) 1955.03.09. 31 év 154 nap 0 0 42 Gerhard Berger (Benetton) 1959.08.27. 26 év 348 nap 0 0 30 Piercarlo Ghinzani (Osella) 1952.01.16. 34 év 206 nap 0 0 45 Allen Berg (Osella) 1961.08.01. 25 év 8 nap 0 0 4 Andrea de Cesaris (Minardi) 1959.05.31. 27 év 71 nap 0 0 82 Alessandro Nannini (Minardi) 1959.07.07. 27 év 34 nap 0 0 8 René Arnoux (Ligier) 1948.07.04. 38 év 36 nap 0 7 106 Philippe Alliot (Ligier) 1954.07.27. 32 év 14 nap 0 0 27 Michele Alboreto (Ferrari) 1956.12.23. 29 év 229 nap 0 5 83 Stefan Johansson (Ferrari) 1956.09.08. 29 év 335 nap 0 0 38 Átlag: 31,2 év 0,19 3,12 57,88

2025:

Versenyző (csapat) Születési dátum Kora (2025.08.03-án) Vb-címek száma Győzelmek száma Rajtok száma Lando Norris (McLaren) 1999.11.13. 25 év 263 nap 0 8 141 Oscar Piastri (McLaren) 2001.04.06. 24 év 119 nap 0 8 59 Charles Leclerc (Ferrari) 1997.10.16. 27 év 291 nap 0 8 160 Lewis Hamilton (Ferrari) 1985.01.07. 40 év 208 nap 7 105 368 Max Verstappen (Red Bull) 1997.09.30. 27 év 307 nap 4 65 222 Cunoda Juki (Red Bull) 2000.05.11. 25 év 83 nap 0 0 100 George Russell (Mercedes) 1998.02.15. 27 év 169 nap 0 4 141 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 2006.08.25. 18 év 343 nap 0 0 13 Fernando Alonso (Aston Martin) 1981.07.29. 44 év 5 nap 2 32 414 Lance Stroll (Aston Martin) 1998.10.29. 26 év 278 nap 0 0 178 Pierre Gasly (Alpine) 1996.02.07. 29 év 177 nap 0 1 166 Franco Colapinto (Alpine) 2003.05.27. 22 év 68 nap 0 0 15 Esteban Ocon (Haas) 1996.09.17. 28 év 320 nap 0 1 169 Oliver Bearman (Haas) 2005.05.08. 20 év 87 nap 0 0 16 Liam Lawson (Racing Bulls) 2002.02.11. 23 év 173 nap 0 0 24 Isack Hadjar (Racing Bulls) 2004.09.28. 20 év 309 nap 0 0 12 Carlos Sainz (Williams) 1994.09.01. 30 év 336 nap 0 4 218 Alexander Albon (Williams) 1996.03.23. 29 év 132 nap 0 0 117 Nico Hülkenberg (Sauber) 1987.08.19. 37 év 349 nap 0 0 240 Gabriel Bortoleto (Sauber) 2004.10.14. 20 év 293 nap 0 0 13 Átlag: 27,64 év 0,65 11,8 139,3

Érdemes arra is vetni egy pillantást, hogy 1986-ban több világbajnok állt fel a rajtrácsra: Nelson Piquet, Jones, Alain Prost és Rosberg révén négyen is úgy érkeztek meg Mogyoródra, hogy korábban nyertek legalább egy világbajnokságot. Ugyanezt a mostani mezőnyből hárman mondhatják el magukról: a hétszeres győztes Hamilton, a négyszeres világbajnok Max Verstappen, valamint a kétszeres vb-első Alonso.

Futamgyőzelmek tekintetében azonban jobb a 2025-ös arány, mind a számuk, mind pedig az átlaguk tekintetében: az 1986. évi 3,12-es átlaggal szemben az idei 11,8 áll.

Érdekesség viszont, hogy mindkét évben összesen tíz-tíz futamgyőztest köszönthetett a magyar közönség: 1986-ban Prost, Piquet, Jones, René Arnoux, Nigel Mansell, Michele Alboreto, Rosberg, Ayrton Senna, Ricciardo Patrese és Patrick Tambay mondhatta el magáról, hogy minimum egyszer pezsgőzhetett már a dobogó tetején, az idén pedig a világbajnokok, tehát Hamilton, Verstappen és Alonso mellett Charles Leclerc, Lando Norris, Oscar Piastri, George Russell, Carlos Sainz, Pierre Gasly és Esteban Ocon tartozik ehhez a társasághoz.

Végül egy utolsó mellbevágó tény, ami inkább arra világít rá, hogy alakult át – pontosabban bővült – az F1-es versenynaptár az elmúlt 40 év távlatában. 1986-ban legtapasztaltabb versenyzőként Ricciardo Patrese is mindössze 138 futamon indult el a Magyar Nagydíj előtt, aminél még a 2025-ös átlag (!) is több, egészen pontosan 139,3. Igaz, ez nagyban köszönhető a „nagy öregeknek”, a 415. futama előtt álló Alonsónak, valamint a mostanáig 368 rajtot számláló Hamiltonnak, akik 2001, illetve 2007 óta (szinte) állandó tagjai a bajnokságnak. Mindemellett annak is köszönhető a tetemes különbség, hogy 1986-ban még csak 16 fordulóból állt a szezon, 2025-ben pedig 24-ből, ami 50 százalékos növekedést jelent.

9 pont a győztesnek, 1400 lóerő és korszakváltás előtt

Finoman már utaltunk rá, hogy az első Magyar Nagydíj évében lényegesen rövidebb volt a kalendárium, mint manapság. Tegyük hozzá, akkoriban még ritkaságszámba ment, ha a széria Európán kívülre merészkedik, ez azóta teljesen megfordult. 1986-ban a 16 alkalomból csupán ötször fordult elő, hogy a mezőny elhagyta az öreg kontinenst: Brazília, Kanada, Detroit (USA), Mexikó és Ausztrália számított kivételnek. Ehhez képest a mostani kiírásban a 24-ből 9 futamnak ad otthont Európa, de az itteni versenyek háttérbe szorulása kapcsán beszédesebbek a százalékos arányok:

1986-ban a futamok 68,75%-át rendezték Európában és 31,25%-át azon kívül,

2025-ben a futamok 37,5%-át rendezik Európában és 62,5%-át azon kívül.

Nemcsak a versenynaptár, de a pontrendszer is egészen más arcát mutatta az ún. „régi, szép időkben”. 1986-ban Nelson Piquet 9 ponttal gazdagodott a Magyar Nagydíj győzteseként, vele együtt pedig az első hat helyezett, tehát a résztvevők alig több mint 23 százaléka szerzett pontot, 9–6–4–3–2–1 leosztásban – sőt, akkoriban csak a legjobb tizenegy eredmény számított bele az egyéni összetett végelszámolásába. Mára a pontszerzők aránya kereken 50 százalékra ugrott annak köszönhetően, hogy a 20 tagú rajtrács felét, vagyis az első tíz helyezettet jutalmazzák világbajnoki egységekkel, a következő séma szerint: 25–18–15–12–10–8–6–4–3–2–1.

Az első hungaroringi verseny idején máshogy nézett ki a versenyhétvégék lebonyolítása is. 2006 óta bőven megszoktuk a három szabadedzésből, a három részre – Q1-re, Q2-re, illetve Q3-ra – bontott időmérő edzésből, valamint a versenyből álló rendszert. Ezzel szemben az 1986-os rajtsorrendről még két, egyenként két egyórás kvalifikáció döntött: a versenyzők mindkét alkalommal tizenkét kört tehettek meg, az összesítés szempontjából pedig a legjobb köridejüket vették számításba. Bár Magyarországon mindenki nevezőnek sikerült kvalifikálnia, azokban az időkben is kiszűrték a rajtrácsról a túl lassú autókat: amíg manapság ezt a célt a(z esőben egyébként hatályon kívül lévő) 107%-os szabály, a múltban előkvalifikációt rendeztek.

Ugyancsak más szintet képviselt a biztonság, illetve a Forma-1 technológiai háttere. Az első Magyar Nagydíjon nemhogy glória, de még HANS sem volt, sőt, a mentőhelikopter és a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) által delegált orvos állandó jelenlétét is épp csak előírták. Leáldozóban volt a turbómotorok korszaka, ugyanis 1989-tól – egészen 2014-ig – betiltották azokat. A gyártók már akkoriban is képesek voltak olyan blokkokat gyártani, amik 1400 lóerős teljesítményt adnak le – ez azonban csak az időmérő edzéseken volt jellemző, egy-egy kör erejéig, ugyanis a hajtáslánc, a sebességváltó, valamint a gumik hosszabb távon nem bírtak volna ilyen nagy erőhatást. Az 540 kilogrammos autók mellett különösen félelmetesnek hangzott ez a teljesítményszint, ezért is volt a szabályalkotók célja, hogy lassítsák az F1-es autókat. Versenykörülmények között azért visszafogottabb, 500-900 lóerős tartományban használták a többnyire 1,5 literes erőforrásokat.

Megbízhatóság szempontjából azonban meg sem közelítették a mai szintet, ami az 1000 lóerő körüli, 1,6 literes V6-os motorokat jelenti. Amiben összeér az 1986-os és a 2025-ös szezon, az az, hogy mindkét év egy-egy korszakot zárt le, ugyanis 1987-től újra engedélyezték a szívómotorokat, míg 2026-ra új motorformulát vezetnek be. Alapjaiban megmarad az 1,6 literes erőforrás, ugyanakkor fontos változás, hogy a hőenergia-visszanyerő rendszert (MGU-H) betiltják, mindazonáltal nagyobb szerepet kap a hibridhajtás. A mozgásienergia-visszanyerő rendszer (MGU-K) az eddigi 160 helyett körülbelül 470 lóerőről fog gondoskodni az 1000 lóerős összteljesítményből.

Gyakran visszatérő téma a mai autók méretei, ugyanis valóságos monstrumokká váltak az egy-két évtizeddel ezelőtti vagy az annál is régebbi autókhoz viszonyítva – nem véletlen, hogy a mostani, 798 kilogrammos minimumtömeg csaknem 250 kilogrammal több, mint volt az első Magyar Nagydíj idején. Akkoriban a 2150 mm-es maximális szélesség mellett a tengelyek hosszát írták elő, de rendszerint 4,3 méter körüli autókkal álltak elő a csapatok. A jelenlegi szabályok 5630 mm-ben maximálják az autók hosszát, 2000 mm-ben a szélességét és 900 mm-ben a magasságát. Lekövették a változást a kerekek is: a 13 colosokat 18 colosok váltották.

Hogy 40 év múlva is lesz-e Magyar Nagydíj, vagy egyáltalán Forma-1 – és ha igen, milyen formában –, az még a jövő zenéje, viszont most hétvégén több mint 20 ezer lóerő fog elszabadulni, amint az ötödik piros lámpa is kialszik.