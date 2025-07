Hetek óta a Forma-1-es pilótapiaci pletykák főszereplője Max Verstappen. A holland a hírek szerint talán már nem sokáig lesz a Red Bull pilótája, minden hírben összeboronálják őt a Mercedesszel – vagy 2026-tól, vagy 2027-től. Hogy ebből mi igaz vagy mi nem, jelenleg természetesen semmit nem tudunk.

Beszédes azonban az, hogy a Red Bull oldalán a korábbi magabiztos „Verstappen marad”-jellegű állítások mintha háttérbe szorultak volna. Remek példája ennek Christian Horner csapatfőnök megszólalása is Silverstone-ból. Noha azt ezúttal is hangsúlyozta a szakember, hogy a holland a kezdetek óta velük van, és minden sikert az energiaitalosokkal ért el, hozzátett egy olyan pluszt is, ami eddig nemigen hangzott el a részükről.

„A célunk az, hogy maradjon ez így” – utalt Horner Verstappen helyére a Red Bullnál. „De egy nap, legyen az ez év végén, vagy utána, lesz egy nap, amikor nem lesz itt többé Max” – mondta. „Ezt mindig a fejünkben kell tartani, a csapatnak erre mindig figyelni kell és a jövőbe fektetni. Remélhetőleg ez nem fog hosszú évekig tartani, de ezt sosem tudni.”

Ami a jövőbe fektetést illeti, a Red Bull épp a Brit Nagydíj első szabadedzésén adott lehetőséget Arvid Lindbladnak.