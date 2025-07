Úgy tűnik, a Ferrari kezdi apránként, lépésenként összekapni magát. Noha ott nem tartanak, hogy erőből az első helyért vívjanak a McLarennel, az ausztriai 3-4. hely elismerendő. A Forma-1-es Brit Nagydíjat sem kezdték rosszul: a szabadedzéseken mind egy körön, mind megtankolt autóval a vörös autók jelentették a második erőt.

Mindez Lewis Hamiltont is ösztönzi. „Nagyon jó nap volt” – fogalmazott a hétszeres világbajnok, aki az első szabadedzést be is húzta. „Remek volt látni a közönséget. Emellett az is nagyon pozitív, hogy ugyan a Red Bull és a McLaren hoztak fejlesztéseket, de még így is közel vagyunk, úgy, hogy ők előreléptek.”

„Érzem, hogy erős hétvégéről álmodhatunk. A kivitelezés és minden összerakása persze más dolog, de fel fogom készíteni magam, ahogy csak lehet, hogy a legjobb eredményt érjem el” – tette hozzá Hamilton. „Sokat fejlődtem az autóval, sokkal kényelmesebben érzem magam.”

Hamilton egyébként elárulta, a második szabadedzésen még nem állt össze minden, de már tudták, min kell módosítani a továbbiakra. „Szombaton valószínűleg eső is jöhet, ahogy vasárnap is. Igyekszem a legjobbamat nyújtani és biztosra menni, hogy készen állunk rá” – utalt az időjárásra a Brit Nagydíj kilencszeres győztese.