Minimálisan változtatott autói festésén a Forma-1-es Osztrák Nagydíj hétvégéjére a Mercedes csapata. Szomorú ok áll ennek hátterében, mivel az előző héten elhunyt csapattagjukra, Mark Hudsonra emlékeznek, akik 12 éven át dolgozott a brackley-i gárda kompozitépítő részlegén – írja a RacingNews365.com.

Az emléke előtt tisztelegve a Mercedesek orrkúpjaira a rajtszámok alá ragasztották fel nevét, továbbá egy „Pre-Fit OK” matricát is, Hudson feladatára utalva, ami minden évben az volt, hogy felhelyezze az utolsó alkatrészt az autóra, mielőtt azt az első bejáratás vagy teszt alkalmával pályára küldték az idény előtt.

In memory of our late and dear teammate.



Last week, we sadly lost our colleague and friend Mark Hudson. Mark worked in our Composite Build Department for 12 years and was much loved by all at Lauda Drive. In his honour, we carry his name on our car this weekend.



Our thoughts… pic.twitter.com/rcH6aghCo0