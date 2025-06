A kora délutánihoz hasonló – 26 Celsius-fokos levegő-, 38 fokos aszfalthőmérséklet –, de felhősebb időben, 17 órakor kezdődött a 2025-os Forma-1-es Osztrák Nagydíj második szabadedzése a spielbergi Red Bull Ringen.

🟢 FP2 GREEN LIGHT 🟢 Out come the drivers for the second practice session of the day #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/lttNtKBHZZ — Formula 1 (@F1) June 27, 2025

Elsőként az alpine-os Franco Colapinto ment ki, őt a haasos Esteban Ocon, majd a többiek követték. Miután az első gyakorláson a Ferrari és a McLaren is ifjoncot küldött pályára, Charles Leclerc és Lando Norris ekkor hajtott első ízben a pályára.

Rosszul indult az edzés a Racing Bulls-os Liam Lawsonnak, kivezető körén a rádión azt jelentette, hogy a kormánya jobbra húz – kénytelen volt visszatérni a garázsba.

Liam Lawson on an out lap will be heading straight back to the pits He's reporting issues with the steering #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/e8X6uYhyq7 — Formula 1 (@F1) June 27, 2025

Öt perc után a mercedeses Kimi Antonelli állt az élen a Pirelli sárga jelölésű, közepes keverékű abroncsain, mögé zárkózott fel ugyanezekkel az első edzést a legjobb idővel záró csapattársa, George Russell.

10 perc után már a bajnoki éllovas Oscar Piastri vezetett a keményeken, tőle csapattársa, Norris vette át a vezetést, ő a közepeseken.

A hétvégén új mérnökkel, Simon Rennie-vel dolgozó Max Verstappen csak szűk negyedóra után lépett a pályára, a lágyakon a 2. időt hozta, bő kéttizedes hátránnyal.

Bár a Ferrari fejlesztési csomaggal érkezett Ausztriába, az autó egyelőre nem állt össze: Leclerc a pocsék lassulásra, Hamilton a hiányzó tempóra panaszkodott a rádión. A monacói nem sokkal később a bukóteret/kavicságyat is megjárta a 3-as, majd a 6-os kanyarban.

20 perc elteltével a Mercedesekre is felkerültek a lágyak, Russell Norristól 34 ezreddel elmaradva lett a 2., Antonelli az 5. időt futotta az első gyors körön. Russell néhány perccel később javított, az élre állt.

A Merci királysága rövidnek bizonyult, a lágyakon Piastri fél másodpercet, majd Norris további másfél tizedet faragott az addigi csúcsból. Meglepetésre az Aston Martin-os Lance Stroll ugrott a 3. helyre, igaz, bő négytizedes hátránnyal. Az edzés épp félidejénél tartott.

10 mins remaining in FP2. Lando and Osc are still P1 & P2 💪#McLaren | #AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/6FdQdvCwg3 — McLaren (@McLarenF1) June 27, 2025

Néhány perccel később Leclerc a 4., Hamilton a 10. időt autózta a piros Pirelliken, Verstappen egy további etapon a 3. helyig kapaszkodott a második szett lágyakkal – 3 tizeddel volt lassabb Norrisnál.

Az utolsó 20 percet már a hosszabb, versenyszimulációs etapokra szánták a csapatok, a köridők jelentősen emelkedtek is. A mezőny nagy része, sőt, voltak percek, amikor egyszerre mind a 20 autó kint volt, gyűjtötték a köröket, az adatokat.

A rádión Verstappen, Nico Hülkenberg és Pierre Gasly is panaszkodott az autó vezethetőségére.

A leintésig már nem történt említésre méltó esemény, a 60 perc lejárta után pedig szokásosan rajtszimulációkkal zárult a gyakorlás és a pénteki nap.

Az Osztrák Nagydíj hétvégéje szombaton 12.30-kor folytatódik az utolsó szabadedzéssel, az időmérő 16 órakor kezdődik. A nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol majd.