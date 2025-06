Lewis Hamilton 2007-ben a Kanadai Nagydíjon szerezte első Forma-1-es futamgyőzelmét, majd az évek során még további hat alkalommal tudott győzni Montrealban, ám idén messze járt attól, hogy 8 sikerrel Michael Schumachert is megelőzve abszolút rekorderré váljon.

Az angol ugyan csapattársát, Charles Leclerc-t bő egytizeddel megelőzve az 5. helyről rajtolt a vasárnapi versenyen, ám a tempója hiányzott, a sorrendben visszafelé „haladt”, végül Lando Norris kiesésének köszönhetően húzta be a 6. helyet.

A rádión Hamilton arra panaszkodott, hogy nem nem tudja, mi van, de hiányzik a tempó, mire mérnöke jelezte, hogy az SF25-ös sérült, ez (is) lassította, ami akár megkönnyebbülést is jelenthetett volna, ám nem sok öröm volt benne, amikor kiderült, mi is törte meg a Ferrari padlólemezét.

A futam során számos alkalommal látszott a hajtűre vezető szakaszon egy barnás csomó, amely lehetett volna Alex Albon első körös incidense után elhagyott fűcsomó-földgöröngy, de ahogy a felvételek megmutatták, sajnos egy Hamilton által elgázolt mormota teteméről volt szó.

„A 8. körben odavágott egy mormota, ami a padlólemez teljes első felét összetörte” – mutatott rá a csapatfőnök, Frederic Vasseur.

Lewis Hamilton got damage because he ran over a groundhog 😭 pic.twitter.com/xYaK4O5Lr6 — Stefanie (@fastpitstop) June 15, 2025

„Az elején egész jól mentem, jó volt a rajtom, tartottam a pozíciómat, mentem a bollyal, a gumikat is tudtam kezelni, bizakodhattam. Aztán, bár én nem láttam, elütöttem egy mormotát. A szívem szakad meg! Szeretem az állatokat, szóval szörnyű ez, nagyon elszomorít. Még sosem történt velem ilyesmi” – magyarázta Hamilton a leintést követően, hozzátéve, hogy örülhetett, hogy végül csak egy helyet veszített.

„Padlólemez jobb első fele beszakadt, a terelőelemeknek annyi volt. Szóval ezt, valamint azt tekintve, hogy féltávnál a fékekkel is gondom akadt, ráadásul talán túl sokáig húztuk az első etapot, örülhetek, hogy célba tudtam érni, hoztam néhány pontot” – folytatta.