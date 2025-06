Helyi idő szerint 14 órakor, napos, kellemes időben – 23 Celsius-fokos levegő-, 48 fokos aszfalthőmérséklet – kezdődött a 2025-os Forma-1-es világbajnokság 10. fordulója, a Kanadai Nagydíj a montreali Gilles Villeneuve-pályán.

Az Ile Notre Dame-szigeten fekvő pálya rajtrácsán a pole-ba a mercedeses George Russell, melléje a Red Bull-os Max Verstappent állt. A második sorba került a bajnoki éllovas Oscar Piastri és a másik mercedeses, Kimi Antonelli, a harmadikba Lewis Hamilton és Fernando Alonso, a negyedikbe az időmérőn hibázó Lando Norris és a ferraris Charles Leclerc az ötödikbe pedig a williamses Alexander Albon, valamint az Alpine ifjonca, Franco Colapinto állt.

A 200. Forma-1-es versenyét ünneplő Haas pilótái, Oliver Bearman és Esteban Ocon a 13-14. helyről futottak neki.

This is it! We're almost ready to race under the scorching Canadian sunshine 🤩☀️#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/iNogFIkpLE — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

Négyen sem az időmérős eredmény szerint rajtoltak: Isack Hadjar feltartásos háromhelyes büntetéssel a 12., a 100. nagydíját kezdő Cunoda Juki piros zászlós előzés miatt 10 helyet bukva az utolsó rajtkockába került. A 18. és 19. időt autózó Liam Lawson és Pierre Gasly autóján módosítottak, új erőforráselemeket kaptak a kvalifikáció után, ők a bokszutcából startolhattak.

A Pirelli a 70 körös versenyre a kétkiállásos közepes-kemény-kemény és közepes-kemény-közepes stratégiákat jósolta ideálisnak, de a közepes-kemény egykiállásost sem tartotta kizártnak. Az első etapra a többség a közepeseket választotta, de Norris és Leclerc a keményekkel kezdett. A Ocontól lefelé szintén mindenki a fehér jelölésű Pirelliken indult.

Rajt/1. kör: a lámpák kialvását Russell remekül kapta el, Antonelli a 3. helyre került. Albon a 10-es kanyaron átrongyolt, de folytatni tudta a 12. helyen.

George Russell gets the launch he was hoping for 🚀 The lights go out in Canada! 💪#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/XlER3vHZOq — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

LAP 1/70 Alex Albon is pushed wide further around the first lap and loses out down in P12 😱#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/0AEpyFpgwd — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

2. kör: A top 10 sorrendje: Russell, Verstappen, Antonelli, Piastri, Hamilton, Alonso, Norrism Leclerc, Hülkenberg és Colapinto.

4. kör: Verstappen tapadt a vezető Russellre, DRS-távon belül üldözte az angolt.

6. kör: A holland, vélhetően a gumik kímélése érdekében, egy kicsit leszakadt a Mercedes-versenyzőről.

10. kör: Leclerc-nek a rádión jelezte, hogy nem igazán jöttek be a kemény gumik, de a közepeseken is többen küszködtek.

11. kör: Norris a hajtű után megelőzte Alonsót, a 6. lépett előre. Antonelli egyre közelebb került Verstappenhez, DRS-sel kergette a bajnokot.

12. kör: Antonelli megkezdte a címvédő előzését, de a holland egyszerűen kihajtott bokszutcába. Verstappen kemény Pirelliket kapott, a 9. helyre esett vissza.

LAP 12/70 Antonelli on the inside of Verstappen into the final chicane… but the Red Bull heads for the pits! 📦#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/i5JnZMzgUS — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

13. kör: Russell is kiment cserélni, ő is keményekre.

14. kör: Antonelli is ugyanazt tette, hátránya 2,5 másodperc lett Verstappenhez képest.

15. kör: Norris megelőzte volna Hamiltont, de az a bokszutcába ment. Alonso követte.

LAP 15/70 Norris makes up another place! This time on the Ferrari of Hamilton who then heads to the 📦 for fresh tyres 🔧#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/ll5bGQeOQJ — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

17. kör: az addig vezető Piastri is kereket cserélt – nem maradt ki annyival tovább, hogy pozíciót nyerjen. A keményeken kezdő, hosszabb etapot vivő Norris állt az élre.

21. kör: az egyre rosszabb állapotú közepeseken vezető, visszaeső Albon rádión kérdezte, hogy miért nem hallgatnak rá – a csapattársa is elment mellette. Amikor végre a bokszba hívták, azt mondta, innen már inkább kint marad.

23. kör: a top 10 sorrendje: Norris, Leclerc – ők még kiállás nélkül –, Russell, Verstappen, Antonelli, Piastri, Hamilton, Ocon Sainz és Cunoda.

24. kör: Albon is kiment a kemény Pirellikért.

26. kör: Russell, és hátrébb Verstappen is Leclerc nyakára ért – az angol DRS-sel meg is előzte a monacóit.

LAP 26/70 A crucial move for Russell 👀 The Mercedes moves up into P2, making the pass on Leclerc 💨#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/Q2uaPyFawo — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

28. kör: Leclerc megszabadult a régi keményektől újakat kapott – rádión arra utalt, hogy nem ezt szerette volna, talán egy kiállást tervezett. Norris még mindig az első szettjét gyűrte.

29: kör: az angol reagált Leclerc cseréjére, ő ellenben közepeseket kapott. Vissza tudott térni a ferraris elé.

37. kör: a 7. helyen haladó Hamilton rádión jelezte, hogy teljesen elveszett, nem tudja, mi van. Közben mercedeses utódja, Antonelli egyre közelebb került Verstappenhez, aki viszont a kör végén megejtette második kiállását, keményeket vett fel.

39. kör: Antonelli is cserélt, hajszálon múlott, hogy a holland elé érjen vissza, de a négyszeres bajnok tapadási előnyben volt.

42. kör: a vezető Russell új kemény gumikat vett fel, a 4. helyre, Piastri, Norris Leclerc mögé érkezett.

45. kör: Piastrit kerékcserére hívták – az ausztrál Antonelli mögé ért vissza. A 13. és 19. hely között, Bortoletótól Albonig sűrű DRS-vonat haladt, kemény helyezkedésekkel, adok-kapokokkal.

LAP 43/70 Synchronised passing! 👀 Bortoleto goes side-by-side with Colapinto, and Hadjar passes Gasly 💨#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/EA0qbzpkzd — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

48. kör: Norris az élről ment ki gumikért, 4 másodperccel csapattársa, Piastri mögé, a 6. helyre tért vissza. Albon a hajtűben kiesett, szerencsére sportszerűen és precízen egy megnyitásba húzódott be, mindössze egy rövid sárga zászlót okozott.

LAP 48/70 Albon pulls over and retires from the race! 😢 He parks his Williams safely behind the barrier at the hairpin and we remain under green flag conditions#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/h8VqdAgYlB — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

49. kör: Stroll (17.) Gasly pályáról való leszorítása miatt 10 másodperces időbüntetést kapott.

52. kör: Leclerc tovább vitázott a csapattal, szeretett volna közepesekre váltani, a bokszutcából még kivártak volna, hogy minél rövidebb legyen az utolsó etap.

54. kör: Leclerc megkapta a gumikat, a 6. helyre tudott visszaállni, előtte 10 másodperccel járt Norris. Az egyre gyorsabb Piastri Antonelli nyakára ért, de az első négyest is összesen csak bő 4 másodperc fogta össze.

LAP 56/70 Piastri has closed right up to Antonelli, with Verstappen and Russell not too far up the road! 👀⚔️ 1. Russell

2. Verstappen

3. Antonelli

4. Piastri

5. Norris#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/TuNJx7rMct — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

56. kör: a Racing Bulls kiállásra szólította Lawsont, az új-zélandi a bokszba hajtott.

57-58. kör: az első ötös nagyon együtt volt, de a dolgukat lekörözések nehezítették.

60. kör: a top 10 sorrendje: Russell, Verstappen, Antonelli, Piastri, Norris, Leclerc, Hamilton, Hülkenberg, Alonso és Ocon.

61. kör: Norris már egészen Piastri nyakára ért, aki a hátsó egyenesen Antonelli szélárnyékát kihasználva tudott kicsit ellépni.

LAP 61/70 Norris is less than half a second away from Piastri now 😮 The McLaren teammate battle is on!#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/urGCieZl9f — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

64. kör: Piastri ki tudta védeni Norris fenyegetéseit, majd Antonelli DRS-távolságába ért, ami tovább segítette a védekezését.

66-67. kör: Norris a hajtűben bebújt Piastri mellé, az egyeneseben végig együtt mentek, a sikánnál a belső ív az ausztrálé volt, de az angol a célegyenesben még egyszer támadott, a célegyenesben Norris ráfutott a csapattárs autójára, a falnak ment. Azonnal saját hibájának könyvelte el a balesetet a rádión. Beküldték a biztonsági autót, amely a bokszutcán vezette át a mezőnyt.

Piastri and Norris come together in Canada! 😱 Here's the collision between the two McLarens 💥#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/sKo3GRQ63Q — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

68. kör: Verstappen egy pillanatra megelőzte Russellt a hátsó egyenesen a biztonsági autó mögött – mindketten azonnal jelentették a másikat a rádión.

70. kör/befutó: a leintés a safety car mögött, de immár a célegyenesben történt meg. Russell nyert, mögötte Verstappen és Antonelli ért fel a dobogóra. Mögöttük Piastri, Leclerc, Hamilton, Alonso, Hülkenberg, Ocon és Sainz zárt a pontszerző helyeken.

Russsell ezzel az idény negyedik különböző győztese, míg a 18 éves Antonelli Verstappen és Sebastian Vettel mögött az F1 történetének harmadik legfiatalabb dobogósa lett.

Montreal nagy vesztese Norris, akinek hátránya 10-ről 22 pontra nőtt az éllovas Piastrival szemben. Az ausztrál továbbra is vezet egyéniben (198 pont), mögötte Norris (176 p.), Verstappen (155 p.), Russell (136 p.) és Leclerc (104 p.) a sorrend az élmezőnyben.

A 2025-ös világbajnokság két hét múlva, június 27-29-én az Osztrák Nagydíjjal folytatódik.