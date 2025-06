Fernando alonso 2022 végén távozott az Alpine-tól, hogy 2023-tól Sebastian Vettel utódjaként vezessen az Aston Martinnál. A váltás első éve meglepően sikeres volt, a spanyol hozta a dobogókat, de tavaly és idén már sokkal kevésbé megy a szekér.

A 43 éves pilóta elvileg egészen 2026 végéig le van kötve az Astonnál, sőt, valószínűleg más minőségben addig maradhat, amíg csak szeretne, ám a Kanadai Nagydíj hétvégéjén felröppent, hogy a kétszeres világbajnok újabb váltásra készülhet.

A brit Sky Sports kommentátora, David Croft szerint Alonso Montrealban többször is járt az Alpine motorhome-jában.

„Miközben az Alpine-nál pilótacserékről pletykálnak, párhuzamosan egy Alonso-szóbeszéd is megjelent. Fernando Alonso négy alkalommal járt az Alpine-nál a hétvége során. Ez már nem csak annyi, hogy beugrott megnézni régi barátját, Flavot [Briatore], bár a szülei is ott vannak, biztosan összeültek egy kicsit nosztalgiázni. Vajon Alonso negyedszer is megjelenhet az enstone-i csapatnál? Egyelőre csak pletyka, de érdemes lesz figyelni a fejleményeket” – magyarázta Croft.

Alonso 2003 és 2006 között vezetett első ízben az akkor Renault-ként működő alakulatnál felfedezője és menedzsere, Flavio Briatore alatt, két bajnoki címét is velük nyerte. A 2007-es, rosszul sikerült mclarenes kaland után 2008-2009-re Enstone-ban talált menedékre, majd a harmadik korszak a fentebb említett, 2020-as visszatérés volt.

Az Aston Martin csapatfőnök-vezérigazgatója Andy Cowell nem csinált ügyet a sztoriból.

”Nincs gondom azzal, ha Ferandno bármelyik garázsban jár, az egész paddockban mindenütt vannak ismerősei. Ahogy azzal is elégedett vagyok, hogy a jövő évre is szerződése van velünk, utána pedig remélhetőleg nagykövetként még hosszú ideig velünk marad” – mondta a Sky Sports kérdésére.

Ami az Alpine helyzetét illeti: az újonc Jack Doohan a szezon elején nem tudott bizonyítani, ezért néhány futam után lecserélték, de egyelőre a tavaly a Williamsnél villogó Franco Colapino sem mutatott sokat, állítólag az argentin jövője is bizonytalan – Alonso az ifjoncok helyére kerülhetne esetleg jövőre. Más kérdés, hogy az Aston mostanra építette fel modern infrastruktúráját, megszerezték a sztármérnök Adrian Newey-t, emellett új kizárólagos motorpartnerként a Honda is csatlakozik a csapathoz, így a jövő legalábbis ígéretes, nem sok értelme lenne most kiugrani.