Fernando Alonso csakis első, 2001-es, pont nélküli idényében szerepelt rosszabbul a Forma-1-ben, mint idén, hiszen a kétszeres világbajnok veterán az idei szezonban nyolc forduló után is 0 egységgel áll.

Természetesen nem arról van szó, hogy minden idők legtapasztaltabb F1-ese már képtelen magas szinten vezetni, jó néhány esetben az egyszerű balszerencse, az elszámított stratégia vagy épp a technika ördöge hátráltatta.

Alonsót a héten mutatták be a Circuit de Barcelona-Catalunya nagyköveteként, a spanyol már csak ezért is reméli, hogy a vasárnapi Spanyol Nagydíjon végre a top 10-ben zárhat majd.

„Igen, valóban embert próbáló szezonom van eddig, nem jöttek az eredmények, de vannak azért pozitívumok, főleg az utolsó néhány fordulóról. Az Emilia-romagnai és a Monacói Nagydíjra is sikerült az első tízbe kvalifikálnom, ami mutatja, hogy az AMR25-ös fejlesztéseinek köszönhetően javult az egykörös tempónk” – magyarázta.

„Egyszerűen csak pechesek voltunk vasárnaponként, egyik alkalommal a virtuális biztonsági autó időzítése, a másikon műszaki hiba tett keresztbe. Remélhetőleg hamarosan véget ér a pechszéria, és élni tudunk a lehetőségekkel! Kíváncsian várom, mire leszünk képesek a hétvégén!” – mondta a nagyköveti bejelentés kapcsán.

Tavasszal csatlakozott az Aston Martinhoz a Red Bulltól átcsábított sztártervező, Adrian Newey, aki gőzerővel dolgozik a 2026-os autón, de a múlt héten időt szakított arra is, hogy személyesen jelen legyen a Monacói Nagydíjon.

„Jókat beszélgettünk a hétvégén, jó volt őt zöldben látni a pályán. Többször is beszélgettem már vele az érkezése óta, izgalmas, hogy velünk dolgozik, segít a fejlődésben. Nemrég Lance-szel együtt találkoztunk vele a csapatközpontban, ahol jó néhány dolgot elmondott a 2026-os autóról. Jó, hogy itt van velünk. Óriási hatással volt a Forma-1-re, most pedig velünk dolgozik. Korábban is közel jártunk már ehhez, nagyon örülök, hogy végre összejött” – mondta Newey-ról a 44 éves pilóta.