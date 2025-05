Hosszú évek óta vita tárgya a Forma-1-es Monacói Nagydíj. Gyakran ütközik a két vélemény, miszerint a sportág tradicionális, a versenynaptárban örök helyet érdemlő pályáról van szó, azonban a kritikusok szerint a városállam utcáin minden zajlik, csak versenyzés nem, így ki is kerülhetne a naptárból. Tény, hogy az idei gumiszabályos változtatás sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

Monacóban már versenyzői részről is érkeztek panaszok, többen is voltak, akiknek nem tetszett az, ami a 78 körön történt. A téma még a Spanyol Nagydíjon is előkerült, amire Nico Hülkenberg igencsak vehemensen reagált. „Nem értem ezt a drámázást” – fogalmazott a Kick Sauber 37 éves pilótája. „Az emberek tudták, hogy ez lesz, és így is panaszkodnak. Ezért nem is igazán fordítok erre időt és energiát. Ha jobban akar teljesíteni az ember, jobb helyre kell kvalifikálnia magát.”

„Hagyják abba a siránkozást”

– üzente mindenkinek.

„Elnézve a lelátókat és a teraszokat, minden olyan zsúfolt volt, ahogy lenni szokott. Úgy tűnik, a vendégek és a celebek még mindig kedvelik a futamot. Mikor volt látványos a Monacói Nagydíj? Mondjátok meg nekem!” – dobta fel a labdát Hülkenberg.

Az elhangzottakkal egyetértett Fernando Alonso is. „Folyamatosan arról beszélünk, hogy milyen rossz valami ahelyett, hogy milyen jó. Ilyen Monaco. Talán vannak ötletek Monaco kapcsán, de szerintem nincs szükség változtatásra” – mondta az Aston Martin spanyolja.