A mclarenes Lando Norris nyerte a 2025-ös Forma-1-es Monacói Nagydíjat a ferraris Charles Leclerc, valamint a másik McLarenben ülő Oscar Piastri előtt. A kötelező két kerékcsere az élmenőket nemigen izgatta, de hozott néhány érdekes csapatstratégiát a középmezőnyben. Az előzés lehetetlensége miatt ott is lassúsági versenybe torkollott az autózás, nem éppen a legjobb reklámot mutatva a Forma-1-ről.

A 78 körös futam rajtrácsa vegyes képet mutatott a gumikiosztás szempontjából, minden keverék előfordult. Az első hármas például közepeseken indult, de a Red Bull hollandja, Max Verstappen már keményekkel kezdett a negyedik helyről – így tett Fernando Alonso (6., Aston Martin), valamint a megbüntetett Lewis Hamilton is a Ferrarival. A másik Red Bullban Cunoda Juki a mezőny sűrűjében egyedüliként a piros oldalfalú lágyakon kezdett.

A rajt nem hozott változást az élen: Lando Norris egy nagy elfékezéssel együtt is maradt az élen a McLarennel a ferraris Charles Leclerc, valamint a másik McLarenben ülő Oscar Piastri előtt. Verstappen tudott támadni, de maradt végül a negyedik Isack Hadjar (Racing Bulls), Alonso, Hamilton és Esteban Ocon (Haas) előtt.

Az első kör hozott egy balesetet, Gabriel Bortoleto ment a falnak, de csodák csodájára a Kick Sauber folytatni tudta a versenyét. A törmelékek miatt életbe lépett a virtuális biztonsági autó, az első kör végén pedig többen is a bokszban jártak: Cunoda ledobta a lágy gumikat, de Pierre Gasly (Alpine), Oliver Bearman (Haas) és a sérült autót Bortoleto is megjavíttatta.

LAP 1/78



Bortoleto into the barriers at Portier



He's trying to get going again #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/d4tJnLRyAV — Formula 1 (@F1) May 25, 2025

A VSC a 4. kör végéhez közeledve ért véget. Leclerc egy ragadt Norrisra a restart után, és másodpercekkel leszakították Piastrit, valamint Verstappent. Náluk azonban így is 2,5-4 másodperccel a mezőny végén, a nagyon lassú kerékcseréje után bóklászó Bearman volt a leggyorsabb – jól jelezte ez, hogy az élmezőny finoman fogalmazva sem siet.

A futam első kiesője Gasly volt, aki összetörte az Alpine bal elejét. Három kerékkel visszatért a bokszba, de jó sok törmeléket hagyott maga mögött a pálya felén. A visszajátszásokból kiderült, hogy a francia Cunodát torpedózta meg, de a Red Bull valahogy túlélte az ütközést. Tekintve, hogy Gasly a Williams garázsáig tudta vinni a romokban lévő versenygépet, lezárták ideiglenes a bokszutca bejáratát.

A mezőny elején Verstappen volt a leginkább támadó szellemű, Piastri rendesen feltartotta őt. Volt, hogy az ausztrál 7 másodperccel is le volt maradva Leclerc mögött, de a különbség szabályosan liftezett, körről körre ugrált a differencia, akár 2 másodperc környékére is. Innentől fogva a középmezőnyből elkezdtek szállingózni a versenyzők a bokszutcába.

A mezőny első okos lépését a Racing Bulls húzta meg. Hadjar már a 15. körben letudta első cseréjét, ezzel pedig nem is veszített sokat, mivel a 9. helyen a csapattárs Liam Lawson feltartott szó szerint mindenkit. A francia autójára lágy gumik kerültek, amivel hamar a mezőny egyik leggyorsabbjává vált. Nagyon úgy nézett ki, hogy Hadjarral egy újabb „ingyen” kerékcserére játszik, amivel még szintén visszaérhet mindenki elé a francia. Ezt a játékot többen megunták Lawson előtt és mögött is, kereket cseréltek de a taktika működni látszott. Hadjar végül a 20. körben meg is csinálta a második cserét, keményekkel mehetett a végéig, és a 8. helyről várhatta folytatást, bízva a még jobb eredményekben.

Norris az élen a 20. körhöz közelítve meglépett, 3 másodpercre növelte előnyét Leclerc. Az élmezőny is elkezdett mozgolódni, Hamilton a 19. körben cserélt először – Bearman eddigre már túl is volt a két kötelező kiálláson.

Norris végül a 20. kör elején járt először a bokszban, Leclerc, Piastri és Verstappen mögé, üres pályára térve vissza. Egy körrel később Piastri reagált, de lassú volt a kiállása. Leclerc a 23. kör elején járt a bokszban, de simán visszatért Piastri elé. Verstappen maradt így elöl a pályán a kemény abroncsokkal, aki azért hajtott, hogy bokszkiállása után Piastri elé térjen vissza a pályára.

A Racing Bulls feltartós játékát a Williams is elkezdte játszani, a terv az volt, hogy Carlos Sainz segítse Alexander Albont a 10-11. helyen. Lényegében mindenhol mindenki elkezdett valamit a gumicserékkel trükközni, legalább az egyik pilótára kijátszva a taktikát. egyedül a két Mercedes ült a pontszerző zónán kívül inaktívan.

A 28. kör végén Verstappen is megejtette első cseréjét, de ekkor már esélytelen volt, hogy visszakeveredjen Piastri elé.

30 kör után Norris előnye 4 másodperc volt Leclerc előtt, ám ez a lekörözöttek miatt is olvadt le a korábbi 8-ról. Piastri további négy, Verstappen szintén további 4 másodperces lemaradással követte őket. Hamilton volt az ötödik, kikerült előle Alonso és Hadjar is, de utóbbi már letudta a kerékcseréjét.

A pontszerző zóna nagyjából ki is alakult ekkorra, mivel a 32. körben már az első tíz helyezett körhátrányba került. A tizedik Liam Lawson is így járt, miután letudta kerékcseréjét. Maradt viszont a legjobbak között, hála Sainznak, aki még mindig Albonnak dolgozott. A Williamsnél is működött az összedolgozás, ő is maradt a legjobb tízben.

A lekörözések után, féltáv környékéig Norris előnye 6,5 másodpercre visszaállt Leclerc-rel szemben. Piastri lemaradása szintén ennyi volt Leclerc mögött, míg Verstappen próbált közelíteni a McLarenre. A pontszerzési lehetőségek eggyel bővültek a mezőnyben autózók számára azzal, hogy a 39. körben Alonso autója megadta magát.

LAP 39/78



Gutting for Alonso 😖



He's had to retire his Aston Martin with a first points finish of the season in sight#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/a6GRo5HTqG — Formula 1 (@F1) May 25, 2025

A 42. körben Lawson és Albon is letudta második kiállását, így a Hadjar, Ocon, Lawson, Albon négyes a 6-9. helyen kipipálhatták a versenyüket. Beleszólni a nagyok meccsébe nem tudtak a több mint fél perces, illetve körhátrányos lemaradásuk miatt. Hamilton ötödik helye is stabilnak tűnt, a senki földjén autózott a brit.

A kérdés tehát az maradt 35 körre, hoz-e változást a második kerékcsere-kör a legjobb négyben, illetve ki kapja meg az utolsó pontot. Ez Cunodának állt, egészen addig, amíg a Williams nem húzott egy zseniálisat: Albon állt be mozgó útakadálynak, és Sainz rohanhatott a két ingyen kerékcseréért.

A 49. körben Piastri letudta a második kerékcseréjét is. Egy körrel később erre Leclerc is reagált, amit nem is hagyott lépés nélkül Norris az élen, maradt is a vezető helyen a brit. Verstappen maradt az élen, ameddig csak tudott: egy biztonsági autóval nagyon jól járhatott volna.

George Russell a Mercedesben közben érdekes manőverhez folyamodott: szándékosan levágta a sikánt, kvázi bevállalva az öt másodpercet, hiszen azzal kevesebbet veszítenek, mint Albon mögé beragadva. A terv azonban nem jött be: a stewardok bokszutca-áthajtásos büntetést adtak Russellnek.

A dolgot a csapattárs Andrea Kimi Antonelli is eljátszotta, de ő nagyon hamar visszakozott: vélhetően szóltak neki, hogy a csapattárs már ráfázott. Sainz egyébként sikeresen letudta a két kiállást a csapat terveinek megfelelően.

Az 59. körre Verstappent utolérte Norris és Leclerc, és Piastri is lassan közeledett. Itt a valódi meccs természetesen a 2-3. helyért mehetett, Verstappen még adós volt egy kiállással.

A Mercedes a futam vége felé szintén eljátszott a forgalomlassítós trükkel, de Russell ebből nem nyert semmit. Csak a 11. volt első kerékcseréje után, míg a többiek előtte már mind letudták a cseréket. A Williams is helyreállította a világ rendjét, Sainz félrehúzódott Albon elől a 9-10. helyen. Ők ekkor már hosszú ideje két körös hátrányban autóztak.

Verstappen egészen a futam legvégéig kivárt a második cserével, de a várakozásnak nem volt gyümölcse. Be kellett érnie így a negyedik hellyel Norris, Leclerc és Piastri mögött. Hamilton ötödik lett, és mögötte sem változott a korábbi sorrend.

A bajnokságok állása:

Piastri – 161 p Norris – 158 p Verstappen – 136 p Russell – 99 p Leclerc – 79 p Hamilton – 63 p

McLaren – 319 p Mercedes – 147 p Red Bull – 143 p Ferrari – 142 p Williams – 54 p Haas – 26 p

A 2025-ös Forma-1-es szezon egy hét múlva Barcelonában folytatódik.