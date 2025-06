Idei negyedik rajtelsőségéért harcolt a Forma-1-es Kanadai Nagydíj időmérő edzésén Max Verstappen, de végül 160 ezredmásodperccel alulmaradt George Russell-lel szemben. A címvédő és négyszeres világbajnok elégedett volt a második hellyel is, ám a kvalifikációt követő sajtótájékoztatón már nem tudta megőrizni a hidegvérét.

Amióta a két héttel ezelőtti Spanyol Nagydíjon ütközött a most mellőle induló Russell-lel, másról sem szól a fáma, minthogy eltiltják-e a Red Bull pilótáját, aki a barcelonai eset után a mostani és a következő hétvégén is pengeélen fog táncolni, ami a büntetőpontokat illeti. Még a Mercedes pilótája is meglovagolta a témát, aki a pole-pozíciója után finoman odaszúrt Verstappennek, jelezve, hogy neki még van néhány büntetőpontnyi előnye, amivel játszhat.

Ezek után elég volt csak szóba hozni Russell és a büntetőpontok viszonyát, Verstappen – aki a csütörtöki sajtótájékoztatón meg sem jelent – azt sem hagyta, hogy végigmondják a kérdést. „Nem akarom újra ezt hallani” – fakadt ki a holland. „Csütörtökön már beszéltél róla, és ez időpocsékolás. Nagyon gyerekes. Nem akarok erről túl sokat mondani, mert nagyon idegesít, hogy milyen világban élünk…”

Verstappen jelezte is a sajtótájékoztató moderátorának, hogy a továbbiakban nem hajlandó büntetőpontokkal kapcsolatos kérdésekre reagálni – írja a RaceFans.

A hétvége folyamán nem a szombati volt az első alkalom, amikor Verstappen összetűzésbe került a sajtóval. A csütörtöki médianap végén Ted Kravitz, a Sky Sports F1 riportere egy podcastban ugyancsak a két héttel ezelőtti eseményeket taglalta volna – nos, ezúttal nem a büntetőpontok voltak a figyelem középpontjában, hanem az, hogy a csapat feleslegesen kérte arra Verstappent, hogy a korábbi pályaelhagyása után adja vissza a pozíciót Russellnek.

Kravitz a kérdésében arra vezette vissza a történteket, hogy Stephen Knowles volt a felelős a félresiklott kommunikációért – a szakember azóta felelős a versenyek közbeni szabályértelmezésért, hogy Johathan Wheatley, a Red Bull korábbi sportigazgatója a Sauberhez igazolt át. A 27 éves versenyző azonban nem vette jó néven a kérdést – számolt be róla a RacingNews365.com.

„Szerintem nem szép dolog kipécézni egy embert, mert soha nem is volt szó erről” – válaszolt Verstappen, aki hozzátette, a Red Bull mindig csapatként nézi, hogy „mit tudunk jobban csinálni, így tekintünk vissza Barcelonára is”.

Kravitz később részletesen beszélt az összezördülésükről. „Feltettem neki egy kérdést, amiről azt gondoltam, hogy őt védi, megértve azt a bosszúságot, amit az a másfél perc okozott neki, amin minden végzetesen elcsúszott. Max vagy véletlenül félreértette, vagy negatívan értelmezte ezt. Azt mondta, »szerintem nem igazságos, ha kiemelsz valakit. Soha nem kritizálnak egyvalakit a csapatban«” – foglalta össze a történteket a riporter.

Elmondása szerint helyben el is magyarázta neki, hogy csak azért nevezte meg Knowles-t, mert ő a felelős a szabályok értelmezéséért, a kérdés pedig arra irányult, hogyan terveznek javítani a csapaton belüli kommunikáción, hogy ez ne fordulhasson elő újra. „Ő ezt egyszerűen nem fogadta el. Csak annyit mondott, »nos, ez szerintem nem volt szép tőled«, és itt véget is ért az interjú” – idézte fel az elválásukat Kravitz.