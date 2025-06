Valtteri Bottas 2013-ban mutatkozott be a Forma-1-ben a Williamsnél, ahonnan 2017-re lépett tovább, miután az előző évi bajnok, Nico Rosberg váratlanul visszavonult. A finn öt éven keresztül segítette Lewis Hamiltont a csapatnál, majd 2022-re honfitársa, Kimi Räikkönen utódjaként folytatta az Alfa Romeónál/Saubernél. A 2026-ra már Audivá alakuló csapatnál nem számoltak vele az új korszakra, így 2024 végén elbúcsúztatták.

Bottas idén a Mercedes tartalékosaként szolgál, de cseppet sem titkolja, hogy még F1-es versenyzési lehetőségeket keres. Az F1 hivatalos podcastje, a Beyond the Grid adásában a 35 éves pilóta nyíltan beszélt arról, hogy már tavaly is kopogtatott a Red Bullnál, hogy kortársát, Sergio Perezt váltsa, de jövőre is szívesen dolgozna Max Verstappen csapattársaként.

„Az elég gyorsan rövidre záródott, mert szerintem a Red Bullnál egyesek, egy konkrét személy valamiért nem nagy rajongóm” – mondta, utalva arra, hogy a motorsportfőnök Helmut Marko a mai napig neheztel rá, amiért a 2021-es Magyar Nagydíj rajtjánál a Bottas által okozott balesettel többek között Max Verstappen is rosszul járt, a hétvégén el is vesztette a vezetést a bajnokságban.

„És nem is tudom, nézelődnek-e a programjukon kívül. Nagyon sok pilótájuk van, plusz még az ifjoncok. Nem egyszerű a helyzet, mert a Red Bull autóját nem könnyű vezetni. Maxnak nyilván megy, szinte a határain túlra tudja vinni. Viszont akárki is versenyzett mellette, rosszul jön ki ebből. Nem is tudom, lehet, hogy pont tapasztalat, egy tapasztalt pilóta kellene ahhoz, hogy gyorsan lehessen vezetni. Én csak spekulálok, ők meg biztosan tisztában vannak vele, hogy szeretnék versenyezni, tudják, hogy elérhető vagyok 2026-ra” – folytatta.

Mivel a Racing Bulls-os újonc, Isack Hadjar idén meglepőn jól megy, így nem valószínű, hogy a Red Bullnál házon kívül keresgélnének, persze Bottasnak sem ez az egyetlen lehetősége: Perez, Mick Schumacher, Csou Kuan-jü mellett ő is képben lehet a jövőre beszálló Cadillacnél…

„Augusztusra jó lenne tudni, mi lesz. A Cadillac érdekes projekt, versenyzőként számomra legalábbis az lenne, hogy a nulláról indulunk, és hogy komoly befolyással lehetnék bizonyos dolgokra, az irányvonalra. Nagyon motiváló lenne, és nagy megelégedést hozna, ha megjönne a siker” – magyarázta.

Bottas elárulta, hogy menedzsmentje az Alpine-nal is tárgyalt, nem zárja ki, hogy a Jack Doohannel és Franco Colapintóval való kísérletezés után inkább egy tapasztalt versenyzőt választanak.

Ha az F1-es visszatérés nem jönne össze, a tízszeres futamgyőztes az amerikai IndyCarban is kipróbálná magát:

„Oválpályán még nincs tapasztalatom, de nem is tartok ettől. Ha nem lesz F1 számomra, akkor ki kell találnom, mi lehet a B terv, az IndyCar egyértelműen opció. Ha azt választanám, ott hosszú évekre kötelezném el magam, mert nem lenne egyszerű a váltás. De erről egyelőre ne nagyon beszéljünk, az F1-be szeretnék visszajutni.”