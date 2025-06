2026-tól 11 csapat 22 versenyzőjével találkozhatunk a Forma-1-es rajtrácson, érkezik a Cadillac, egyelőre ismeretlen versenyzőkkel és Ferrari-motorral. A háttérben már bőven zajlik az építkezés, melynek része a támogatók gyűjtése, még akkor is, ha az autógyár képében a háttér tőkeerősnek mondható.

A plusz pénz sosem jön rosszul, első komoly partnerük pedig nem is tapasztalatlan az F1-es csapatszponzoráció terén. Jelenleg ugyan nincs a Forma-1-ben, de jövőre visszatér a Tommy Hilfiger, melynek logói hét éven át 2024 végéig a Mercedes autóin szerepeltek. A márka az F1-es partnerséget a sportágon kívül is folytatta annak idején, Lewis Hamilton közreműködésével több ruhakollekciót is bemutattak.

A felek a hivatalos bejelentésekben nem győzték kiemelni, hogy mindkét márka amerikai, így ez is csak tovább erősíti az összamerikai képet csapatszinten. Az együttműködés keretében a divatmárkának hatása lesz a pilóták felszerelése mellett a szerelők és a bokszutcai személyzet kinézetére is, noha alapvetően ők nem gyártanak versenyfelszerelést. Stílusszempontból vélhetően a csapatmenedzsment és a paddockban dolgozók által hordott ruhákban élhetik ki majd jobban magukat.