Nehéz szülés volt, de miután Michael Andretti a háttérbe vonult, a General Motorrs (GM) pedig konszernszinten vállalt felelősséget a projektért, a Forma-1 vezetése is elfogadta a Cadillac 2026-os F1-es pályázatát.

A jövőre a 11. csapatként belépő alakulat úgy kapta meg a jóváhagyást, hogy bár kezdetben a Ferraritól szerzik be az erőforrásaikat, középtávon a Cadillac/GM saját erőforrással lép majd be a királykategóriába. Korábban a 2028-as szezonról volt szó, ám most a logikusabb, 2029-es dátumra módosították ezt.

A Forma-1-ben jövőre, azaz 2026-ban vezetnek be új, a mostani, 1,6 literes, V6-os turbós hibrid egységek továbbfejlesztésének tekinthető, immár szintetikus üzemanyagot égető, illetve az elektromos komponensre jóval nagyobb hangsúlyt helyező erőforrásokat.

GM Performance Power Units has officially been approved by the FIA as a power unit supplier for the FIA Formula One World Championship starting in 2029.#FIA #F1 pic.twitter.com/SrIpOxtoRo

— FIA (@fia) April 23, 2025