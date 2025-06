A Red Bull Racing 2024 végén búcsúztatta el az eleinte dobogós helyezéseket, sőt, futamgyőzelmeket hozó, de 2023 második felétől csúnyán alulteljesítő Sergio Perezt, a mexikói helyére a 2023-ban és 2024-ben az AlphaTauri/VCARB-nál bevetett Liam Lawsont ültették.

Az új-zélandi nem váltotta be a reményeket, két nagycsapatos fordulóján a mezőny legvégébe kvalifikált, a versenyeken nem hozott pontot. A Japán Nagydíjra – a PR-érték, valamint a motorpartner Honda pénzügyi támogatásának hatására – a korábban mellőzött Cunoda Jukit ültették Max Verstappen mellé, de eddig az ötödik F1-es idényét gyűrő japán sem mutatott sokat, messze elmaradt a versenyeket nyerő hollandtól, hét fordulón mindössze 4 pontocskát szerzett.

Bár mostanra reális lehetőségnek tűnik, hogy az energiaital-gyártó 2026-ra, vagy akár már az idei évben a meglepően jól teljesítő újoncot, Isack Hadjart ülteti Versrtappen mellé, egyelőre még igyekeznek segíteni Cunodának.

A japán versenyző szerdán, azaz ma a Red Bull pirellis gumitesztjén vezeti a csapat 2026-os fejlesztésekkel szerelt öszvérautóját Barcelonában, miután – írja a The Race – előzőleg, kedden egy RB19-es, azaz a 2023-as modell volánjánál (a régi autós, ún. TCP-szabály alapján) töltötte a napot ugyanott, ha már úgyis a spanyol pályán voltak. Ez persze komoly kiadással is jár, hiszen a privát teszthez a pályát, a személyzetet is ki kell bérelni.

A szakoldal értesülése szerint ugyanakkor Cunoda nem igazán használhatta ki a lehetőséget, az esős idő miatt a csapat inkább spórolt a szabályok által engedett kilométerekkel, pedig az ideihez közel álló modellen számos beállítást, konfigurációt kitapasztalhatott volna a japán. A 2026-os gumis-öszvérautós teszten erre nincs lehetőség.