Más ligában mozogtak a Red Bull versenyzői a Forma-1-es Spanyol Nagydíj szombati időmérő edzésén, ugyanis amíg Max Verstappen közvetlenül a McLaren párosa mögött, a harmadik helyen végzett, Cunoda Juki már a Q1-ben betlizett, ráadásul ott is az utolsó helyen.

Cunoda ezzel megismételte elődje, Liam Lawson teljesítményét, aki a Kínai Nagydíj kvalifikációján volt a leglassabb, ráadásul a japán azt nyilatkozta, nem is sejti, miért volt ilyen lassú, ugyanis úgy érezte, rendben voltak a körei.

Miközben már a Red Bullnál is kimondták, hogy Cunodának javulnia kell, ha szeretné jövőre megtartani az ülését a csapatnál, Verstappent is megkérdezték az aktuális csapattársa bukdácsolásáról. „Szó sincs róla, hogy alkalmatlan lenne” – vette védelmébe a négyszeres világbajnok. „Amikor a Racing Bulls autójában ült, mindig jól teljesített [Isack] Hadjarhoz képest. De igen, most ez a helyzet.”

„Juki mindenképpen többet ér egy 20. helynél, ez egészen biztosan” – idézte a holland szavait a Motorsport.com. „Természetesen nem igazán vagyok tisztában azzal, min megy keresztül most. Soha nem volt még a garázs másik oldalon, de tény, hogy nyomnia kell, mert biztosan több van benne a 20. helynél.”

Azzal is szembesítették a 27 éves versenyzőt, már hosszú évek óta az a tendencia a csapatnál, hogy a csapattársai egymás után véreznek el a Red Bull színeiben.

„Természetesen ez már régóta így van. Talán ez is egy jel” – célozgatott a 2025-ös autó nehéz vezethetőségére. „Ha nincs elég tapadás, akkor annyi. Az egyensúly jó volt, viszont nem volt elég tapadásunk, így nem sokat tehettünk.”

„Csak egy kicsit hiányzik a tapadás, egyszerűen az összteljesítmény sincs meg. Ezt tudjuk, és el kell fogadni” – zárta, hozzátéve, neki fontosabb a versenyképes autó, mint a gyors csapattárs.