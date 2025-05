2024-ben a Ferrari nem sokkal maradt le 2008 óta első konstruktőri címéről, ám az olasz csapatnál úgy döntöttek, az aktuális szabályrendszer utolsó évére – talán Lewis Hamilton érkezése kedvéért is – „95%-ban” új autót építenek.

A húzás eddig nem jött be, a Scuderia nyolc forduló után a toronymagasan vezető McLaren mögött a Mercedesszel és Red Bull-lal birkózik a távoli 2. helyért (rendre: 147, 143, 142 pont), miközben egyre aktuálisabbá válik a 2026-os projektre való teljes átállás.

Ahogy minden csapatnak, előbb-utóbb a Ferrarinak is meg kell hoznia a döntést a fókuszváltásról – ezt az olaszokat időnként verő Williams már korábban meg is tette –, ám Charles Leclerc szerint nem szabad elkapkodniuk a dolgot.

„Nem [én még nem mondtam le az idei szezonról]” – mondta újságírói kérdésre a monacói Barcelonában. „Egyértelműen nem akarjuk még feladni. Egyelőre korai lenne. Mármint még csak most érünk az idény középső szakaszához, nem fér bele, hogy már most bedobjuk a törölközőt. Tavaly is láthattuk, mennyire megváltozott a helyzet, amikor a McLaren előállt a maga fejlesztéseivel” – utalt arra, hogy a wokingi csapat csak a Miami Nagydíjon jött lendületbe.

„Úgy vélem, hogy az első szárnyakra vonatkozó új szabályok miatt Barcelona újabb fontos lépés lehet számunkra az idény szempontjából, majd meglátjuk, hogy az újítás segít-e nekünk” – célzott arra Leclerc, hogy a szakmai vélekedések szerint McLaren mellett, sőt akár előtt a Ferrarit érintheti legkevésbé az első szárnyak hajlékonyságát illető szigorítás.

„Majd utána dönthetünk – vagyis valószínűleg Fred [Vasseur, csapatfőnök] dönt majd – arról, hogy mikor lesz érdemes továbblépni, és a következő idényre koncentrálni, hiszen kiemelten fontos lesz jól kezdeni.”

A kérdésre, hogy várható-e még érdemi javulást hozó csomag az SF-25-öshöz, Leclerc így felelt:

„Bárcsak tudnám! Hogy mi jön még? Van jó néhány dolog, de pontos ütemtervet nem mondhatok. A határidők folyamatosan változnak is, mert a csapat igyekszik a lehető legkorábban bevetni a fejlesztéseket. Jönnek még dolgok, de azt egyelőre csak remélhetem, hogy ezekkel fel is zárkózunk majd. Azt egyelőre nem tudom, hogy a győzelmekért is versenybe szállhatunk-e.”

Az F1-es szaksajtó nagyjából egyetért abban, hogy a Ferrari – talán idei utolsó komoly fejlesztésként – a jobb gumikezelést elősegítő hátsó felfüggesztésen dolgozik, ennek bevetése azonban bizonytalan: Kanadáról, Ausztriáról és a Brit Nagydíjról is lehetett már hallani a közelmúltban.