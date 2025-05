2023 óta Frederic Vasseur a Ferrari Forma-1-es csapatának vezetője. Az istálló idén a harmadik szezonját kezdi a francia irányítása alatt, azonban az eredményekkel egyelőre nem büszkélkedhet a szakember. Voltak persze nagy húzásai, például Lewis Hamilton szerződtetése, azonban ez sem hozta meg az áttörést egyelőre.

A német és osztrák sajtóban már el is kezdtek terjedni a hírek, hogy a maranellói felső vezetés elégedetlen a helyzettel, és már Vasseur utódját keresik. Az időzítés talán nem a legszerencsésebb, hiszen épp egy szabályváltozás küszöbén állnak, ilyen helyzetben pedig megbolygatni a csapategységet nem mindig szerencsés. A források szerint azonban a Ferrarinál annyira eltökéltek, hogy

be is jelentkeztek Christian Hornerért.

A Red Bull csapatfőnökének elmozdítása egyelőre azonban valószínűtlen. Egyrészt Horner pozíciója még úgy is stabilnak tűnik, hogy idén az energiaitalosoknál is felröppent, hogy a gyenge kezdés miatt fejek hullhatnak. Másrészt a brit szakember 2030-ig szerződésben áll munkaadójával, ráadásul nem csupán csapatfőnök ott, hanem egyben vezérigazgató is.

Rövid időn belül ez már nem az első alkalom, amikor a Ferrari a Red Bulltól akar embert csalogatni. Emlékezetes, hogy ők is pályáztak tavaly Adrian Newey szolgálataira, a tervezőzseni azonban az Aston Martinnál kötött ki.