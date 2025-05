A 2025-ös Forma-1-es szezonban még egy hétvégét sem kezdett olyan ígéretesen a Ferrari, mint a Monacói Nagydíjat. Charles Leclerc mindkét pénteki szabadedzést megnyerte, Lewis Hamilton tempója is erős volt, és mindebbe „belefért” még egy autótörés is. A leginkább kiemelendő azonban az, hogy Leclerc tempója egy körön és hosszú etapokon, gumikeveréktől függetlenül is a legjobbnak tűnt.

Kinevezhető-e ezek után a hétvége fő esélyesének a maranellói alakulat? „Korai még nagyon pozitívan gondolni erre a hétvégére, de mondjuk, hogy a pénteki nap nagyon jól alakult számunkra” – fogalmazott a monacói pilóta. „Jól érzem magam az autóban. Nem úgy indult a dolog, ahogy akartam, a Lance-szel [Stroll – a szerk.] történő ütközés miatt, de utána simán ment minden.”

„Az egykörös tempónk erős volt. Bármilyen gumikon is voltunk, komfortosan éreztem magam és gyorsan meglett a köridő. Ez mindig jó jel. Az időmérő kulcsfontosságú itt, és elölről kell rajtolni, ha jó eredményben szeretnénk reménykedni” – tette hozzá.

