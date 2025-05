Pénteken 13.30-kor, túlnyomóan napos, tavaszi időben – 22 Celsius-fokos levegő-, 39 fokos aszfalthőmérséklet – kezdődött a 2025-ös Forma-1-es világbajnokság nyolcadik fordulója, a Monacói Nagydíj első edzése a hercegség utcai pályáján.

A bokszutcai lámpák zöldre váltásakor a Racing Bulls-os Isack Hadjar gurult ki elsőként, de a mezőny jelentős része is sorban állva várta a 60 perc kezdetét. A hazai kedvenc, a tavalyi győztes Charles Leclerc hibázott elsőként, a Ferrari monacói pilótája a Mirabeau-ban – tapadás híján – a bukótérbe engedte az autót.

A gumiválasztás kimondottan vegyes volt, nagyjából ugyanolyan arányban kerültek fel a kemény, a közepes és lágy keverékű Pirellik az autókra, bár a tapadással mindenki küszködött.

Olyannyira, hogy Leclerc újra hibázott, hét perc után eltörte az SF-25-ös első szárnyát is, amikor a hajtűben hátulról belefutott a lassan haladó, a külső ívre húzódó Lance Stroll Aston Martinjára. Pocsék kezdés.

Here's how Leclerc damaged his front wing 🎥

A törmelék miatt szűk 10 perc után előkerült a piros zászló, a megszakítás szerencsére csak 7 percig tartott, folytatódhatott a munka. Az Astonnál a garázsban, ugyanis Stroll autója sérült jobban: a csapat kénytelen volt sebességváltós-cserét lezavarni.

A gyakorlás első felében nagyrészt a lágyakon futó McLarenek voltak a leggyorsabbak, mások – például a ferraris Lewis Hamilton – csak rövid időre vették át a vezetést.

It's been a frantic first half of the session😮

Félidőnél az alpine-os Pierre Gasly egy potenciálisan sokkal durvább ráfutást úszott meg, amikor az alagút kijáratánál a féktávon az utolsó pillanatban kerülte el a Nouvelle-sikánt elrontó egyik Haast. Pár perccel később Max Verstappen másutt koccant majdnem a sauberes Gabriel Bortoletóval.

A williamses Carlos Sainz a Sainte-Devote, azaz az első kanyar bukóterét járta meg, miután elmérte a féktávot, nem sokkal később ezt ismételte Lando Norris is. Ekkor már Leclerc volt a leggyorsabb a lágy Pirelliken.

A váratlan találkozások is folytatódtak, Hamiltonra is ráijesztett Bortoleto, kicsit később pedig az uszodai sikánnál ugrott nagyot a 44-es Ferrari a kerékvetőn.

Lift off for Lewis 🤯

Somehow he managed to avoid the barriers after he landed! #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/btzvTtuMWU

— Formula 1 (@F1) May 23, 2025