Az elmúlt évekkel szemben Max Verstappen jelenleg nem tartja kezében a Forma-1-es bajnoki összetettet. A Red Bull hollandjának lemaradása több mint egy futamgyőzelemnyi pontértékű a mclarenes Oscar Piastri mögött, és látva azt, mit csinál a másik autóval Cunoda Juki, az a csoda, hogy a négyszeres világbajnok nem szakadt még le jobban a McLarenekről.

A jelenlegi helyzet miatt időről időre fel is merül, hogy Verstappen esetleg más csapathoz távozik, vagy akár a Forma-1-ből is lelép. Abból a szempontból persze ez nem egyszerű, hogy szerződés köti őt a Red Bullhoz 2028-ig, de láttuk már a Forma-1-ben, hogy ezek a kontraktusok nem sérthetetlenek: lehetnek benne akár kilépési záradékok is.

Verstappen akár erre is utalhatott, amikor azt mondta, hogy a következő futamok nagyban befolyásolhatják a jövőjét. „Mindig is gondoltam és gondolok a jövőre, még a jó évek alatt is” – mondta a holland De Telegraaf lapnak. „Másrészt viszont jelenleg elég nyugodt vagyok. Látni szeretném, hogyan alakul a szezon hátralévő része, vagyis legalábbis annak egy része. Nagy és jelentős lépéseket tehet a csapat. A soron következő versenyek fontosak lehetnek, a saját jövőm szempontjából is.”

„Nem a következő évre gondolok, hanem úgy általában” – részletezte gondolatait Verstappen. „Szerintem erre mindenki rájött a csapatban.”

„Ha csak tisztán teljesítmény alapján néznénk, majdnem minden évben csapatot válthatnánk. De ez nem lehetséges” – mondta a holland. „Mindig is mondtam a csapatnak, hogy szándékomban áll maradni, hacsak nem alakulnak furcsán a dolgok. Jelenleg azonban nem áll szándékomban távozni” – szögezte le.