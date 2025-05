Ugyan a McLaren fölénye akkora, hogy nem beszélhetünk igazán más esélyesről, „sötét lóról”, de a mercedeses George Russell így is kiemelkedően teljesít, vasárnap Miamiban – Ausztrália, Kína és Bahrein után – idei negyedik dobogós helyezését érte el, ráadásul idén még tétre menő pályára lépéskor sosem végzett a top 5-ön kívül.

Az angol az 5. helyről indult a versenyen, de fiatal csapattársát és az őt az utolsó pillanatig üldöző Max Verstappent átlépve lett a 3. a két McLaren-pilóta, Oscar Piastri és Lando Norris mögött.

Utólag elárulta, kínkeserves volt a hajrá:

„Az utolsó 15 körben borzalmas hasgörcs tört rám, még most is szenvedek” – mondta a leintés után az F1TV-nek. „Egyenesen állni is alig tudok, nagyon kínoz a hasam.”

„Ki kell deríteni, mi okozza. Ma a szokásosnál nagyobb reggelit fogyasztottam, talán ez lehet az oka” – tette hozzá.

A Mercedes később közölte, hogy Russell görcsei elmúltak, azaz nem valami komolyabb egészségügyi probléma állt a háttérben.

Russel hat forduló után 93 pontjával a 4. az egyéni világbajnokságban, mindössze 6 ponttal a Red Bull-os címvédő, Max Verstappen mögött. Piastri 131 ponttal vezet, Norris 115 egységgel a 2.