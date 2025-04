Egészen a kerékcserékig vezetett az első rajtkockából indulva Max Verstappen a Forma-1-es Szaúd-arábiai Nagydíjon, ám egy büntetés keresztülhúzta, majd meg is semmisítette a címvédő győzelmi esélyeit.

Már a rajt utáni első kanyarban megpecsételődött Verstappen sorsa, ugyanis azért sújtották öt másodperces büntetéssel, mert Oscar Piastrival szemben – aki a győzelmével átvette a vezetést a tabellán – csak az 1-es kanyart átvágva tudta megtartani az első helyet. A szabályok értelmében így a holland autójához csak az öt másodperc leteltével nyúlhattak hozzá a Red Bull szerelői, amivel a mclarenes ellenfél ölébe hullott a vezetés.

Verstappent ezzel együtt is a második helyen intették le, de a díjátadó ceremónia előtt inkább nem kommentálta érdemben a történteket, azonban később részletesebben megszólalt a Sky Sports F1 kamerái előtt.

„Hogy őszinte legyek, úgy gondolom, ezzel kapcsolatban minden egyes szó időpocsékolás” – fogalmazott dacosan a négyszeres világbajnok.

Arra felvetésre, hogy a tavalyi Amerikai Nagydíjon egy hasonló eset miatt büntették meg Lando Norrist is, így reagált a 27 éves versenyző: „Sokat beszéltünk róla, már tavaly is, és az idén is, más szabályok is vonatkoznak rá, de nem is ezzel van a probléma, de őszintén szólva ez nem is az én gondom.”

„Szerintem az mindenképpen pozitívum, hogy egészen tisztességes tempót autóztunk a versenyen. Sokkal jobban boldogultam a közepes gumikon, de nem is számítottam rá, hogy ilyen tempó van az autóban. Ez igazolja, hogy a szombatra végrehajtott változtatások sokat segítettek a gumikezelésen is” – terelte a szót a versenyre Verstappen.

Hozzátette, azonnal nekilátna a papírmunkának, hogy változtasson a szabályokon, habár a jelenlegi előírásokban is „minden le van írva”. A döntés ellen nem készül fellebbezni. „Nem áll az érdekemben. Az egyetlen dolog, ami az érdekem, hogy elinduljak haza” – zárta nyersen a mondandóját.

Verstappen frusztrációjával kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy akár meg is nyerhette volna a futamot a holland – még Norris is így látja: