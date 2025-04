Hónapok óta pedzegetik, hogy Max Verstappen elhagyhatja a Red Bull süllyedő hajóját. Az utóbbi időkben rendre szárnyra kapott a pletyka, miszerint az Aston Martin mindent bevet azért, hogy elorozza jelenlegi csapatától a négyszeres világbajnokot.

Bár az év elején felröppent, dollármilliárdos szerződéssel kapcsolatos híreszteléseket egyhangúlag cáfolták az érintettek, a La Gazzetta dello Sport legfrissebb értesülései szerint az Aston Martin „az évszázad üzletével” szerezné meg a holland versenyzőt.

Az olasz lap úgy tudja, összesen 264 millió euró, a mostani árfolyamon átszámítva csaknem 108 milliárd forint ütheti Verstappen markát, ha 2026-ra, 2027-re és 2028-ra is aláír a silverstone-i alakulathoz. A 27 éves pilóta csillagászati fizetését a csapat mögött álló szaúd-arábiai befektetők finanszíroznák – a közel-keleti ország amúgy is fontolgatja, hogy elmélyítse a Forma-1-es érintettségét, akár egy saját csapattal.

Akármennyire is csábítóan hangzik, hogy Verstappen évente 38 millió euróval, azaz mintegy 15 milliárd forinttal kereshetne többet, ha átigazolna, még nem eszik olyan forrón a kását. Akadályt gördíthet a csapatváltás elé, hogy pillanatnyilag mind a kétszeres világbajnok Fernando Alonsóval, mind Lance Stroll-lal érvényes szerződése van a csapatnak, ráadásul Verstappent is 2028 végéig köti a mostani kontraktus a Red Bullhoz. Igaz, a bikáknál egyáltalán nem tagadták, hogy a szerződés tartalmaz kilépési záradékokat, amik megnyithatják az utat a címvédő távozása előtt.

Alonso elszólta magát Verstappenről?

Verstappen és az Aston Martin lehetséges házassága bőven szolgáltatott témát a Szaúd-arábiai Nagydíj hétvégéjére, például Alonsót is megkérdezték róla – azonban a spanyol nem lát sok esélyt a holland érkezésére. „Tisztában vagyok a pletykákkal, de nekem szerződésem van a következő évre” – szögezte le a 43 éves versenyző. „Jót tesz a csapatnak, ha időnként szóba hoznak vele egy világbajnokot, mert ez a mostani projektünket igazolja, és arra világít rá, milyen jövő előtt áll a csapat.”

„Tavaly is elmondtam, amikor meghosszabbítottam a szerződésem, hogy addig fogok versenyezni, amíg gyorsnak és versenyképesnek érzem magamat, azonban a szerződésem tovább fog tartani, mint a versenyzői pályafutásom” – idézte Alonso szavait a PlanetF1.com. „Még ha más szerepkörben is, sok-sok évig ennél a csapatnál fogok maradni, tehát akkor is nyerhetünk világbajnokságot, ha nem én ülök majd a volán mögött, de ez esetben is büszke leszek erre a projektre.”

„Nem valószínű, hogy ez meg fog történni” – vágta rá, amikor arról kérdezték, örülne-e, ha Verstappen lenne a csapattársa. „Nagyon valószínűtlen.”

Az Aston Martinnál viszont már közel sem ennyire borúlátóak. „Hihetetlenül szerencsések vagyunk amiatt, hogy két tapasztalt pilótát szerződtettünk a következő két évre, így arra koncentrálhatok, hogy javítsunk az üzleten és az autónk teljesítményén” – fogalmazott Andy Cowell, az Aston Martin csapatfőnöke.

Megpróbálták sarokba szorítani a brit szakembert azzal a kérdéssel, hogyan jutna hely Verstappennek a csapatnál, ám erre is kitérő választ adott, de semmiképpen sem cáfolta a holland szerződtetéséről szóló pletykákat. „Most a cég fejlesztésével van tele a fejem, és azzal, hogy gyors autót biztosítsunk Lance-nek és Fernandónak” – nyilatkozta a RacingNews365.com hasábjain.

Mint arról korábban a Vezess beszámolt, Verstappen így vagy úgy már kötődik az Aston Martinhoz: