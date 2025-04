A világbajnoki éllovas bukását hozta a Forma-1-es Szaúd-arábiai Nagydíj kvalifikációja. Lando Norris a Q3 eleje dobta el és törte össze a McLarent, aminek következtében mért idő nélkül zárt a brit, aki így csak a 10. rajtkockát foglalhatja el a vasárnapi versenyen.

Csapattársa, Oscar Piastri eközben éppen csak lecsúszott a pole-pozícióról, ám a második helyről rajtolva minden esélye megvan arra, hogy hárompontos hátrányból fordítva átvegye a vezetést az összetettben – főleg úgy, hogy Norris kételkedik abban, hogy az utcai pályán képes lesz felzárkózni.

„Csalódott vagyok” – idézte Norris szavait a szombati nap végén a RaceFans. „Tudom, fel kell készülnöm a holnapi napra, és beszélnem kell a mérnökeimmel. Bocsánatot kérek tőlük, majd meglátjuk, mit tehetünk holnap, ugyanis az autóról tudjuk, hogy jó és gyors. Ettől függetlenül szükségünk lesz egy kis szerencsére.”

This is the moment that cost Lando Norris a chance at pole position tonight 😮🔽#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/QvzYSUYrha