Villanyfényes megvilágításban, 29 Celsius-fokos levegő- és 38 fokos aszfalthőmérséklet mellett vághatott neki 2025 ötödik időmérő edzésének a Forma-1 mezőnye Szaúd-Arábiában. A harmadik szabadedzés alapján a McLarennek nem volt potenciális kihívója, de Japánban és Bahreinben is ezt hittük az időmérő előtt.

A Q1 elején a McLaren párosa még nem autózta ki az autóban rejlő maximumot, így a riválisok is közelebb voltak hozzájuk. Max Verstappen a Red Bull-lal csak bő egytized másodpercet kapott Oscar Piastritól és Lando Norristól, de a mercedeses George Russell sem volt ekkor még messze.

A szakasz hajrájához közelítve a McLaren fokozta kissé a tempót, így bőven biztonságban érezhették magukat pilótáik. Volt azonban félnivalója az egész hétvégén szenvedő Lewis Hamiltonnak. A Ferrari britje többször is a kiesőzóna szélén táncolt, de ez kb. mindenkire elmondható volt: a kiesőzóna és a top6 között mindössze 4 tized volt a különbség az utolsó három percen belül.

Végül a Ferrari mindkét autója továbbment, kiesett viszont Lance Stroll (Aston Martin), Jack Doohan (Alpine), Esteban Ocon (Haas) és a két Kick Sauber. Gabriel Bortoleto összehozott a végén egy sárga zászlót egy keresztbe állással, de ez nem zavarta meg senki körét, ahogy a menet közben útra kerülő szemeteszsák sem. Stroll a kieséssel a Q1-ben legtöbbször búcsúzó pilóta Forma-1-es pilóta lett, a 75 korai búcsú új rekord (korábban 74-gyel Kevin Magnussen volt a csúcstartó.)

Kimi Antonelli swerves around a bin bag that's appeared on the racing line! 😮



The session continues with the bag now gone... 💨#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/Lqkl9dic9W