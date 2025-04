Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2025-ös Forma-1-es Szaúd-arábiai Nagydíjon. A dzsiddai pályán Lando Norris volt a leggyorsabb, a 60 perces gyakorláson kis híján körrekordot is döntött a McLarennel.

A csapatok számára nemigen volt más a forgatókönyv az egy héttel ezelőtti bahreini eseményekhez képest. Az edzés itt is napos időben zajlott, így kevésbé volt mérvadó, tekintve, hogy a hétvége hátralévő részét villanyfényes megvilágításban rendezik. Épp emiatt az istállók a szakasz második felére tartogatták patronjaikat, amikor előzetes reményeik szerint a levegő már nem 29, az aszfalt pedig nem 51 Celsius-fokos.

Voltak persze csapatok és versenyzők, akik korábban belevetették magukat a munka sűrűjébe. Közéjük tartozott Gabriel Bortoleto, aki a Kick Sauberrel kompletten kihagyta a második edzést – a brazil pár másodperccel a bokszutca nyitása után már pályán is volt. Kollégái közül többen még ettek ilyenkor a garázsok mélyén.

Ice cool down at Mercedes 🥶



Kimi and George are keeping cool before they head out into the Jeddah heat! #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/oNV7HUf0Fh