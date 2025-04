Helyi idő szerint 20 órakor, továbbra is meleg időben – 28 Celsius-fokos levegő- és 37 fokos aszfalthőmérséklet –, de már reflektorok fényénél kezdődött a 2025-ös Forma-1-es Szaúd-arábiai Nagydíj második szabadedzése a 6,2 km-es dzsiddai utcai pályán.

A szombati időmérőével és a vasárnapi futaméval nagyjából egyező körülmények között tartott második gyakorlás a csapatok és a nézők számára is több információt hozhatott.

A bokszutca-kijárat megnyitását követően elsőként megint a haasos Esteban Ocon ment ki – a sauberes Gabriel Bortoleto viszont egyáltalán nem vezethetett, miután a csapat üzemanyag-szivárgást fedezett fel autójának kasztniján, melyet javítani kellett.

Gabriel Bortoleto will not take part in FP2 due to a fuel leak on his Kick Sauber 👇 #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/nHtIZMKWjU

A williamses Alexander Albonon (kemény) kívül mindenki a közepes keverékű Pirelliken kezdett.

10 perc elteltével a mclarenes Lando Norris volt a leggyorsabb, a Aston Martin-os Lance Stroll miatt pedig előkerült a sárga zászló, amikor a kanadai megpördült és az első kanyar bukóterében kötött ki. Pár perccel később a bajnoki éllovas csapattársa, a bahreini győztes Oscar Piastri az angolénál egyetlen ezreddel lassabb kört futva lépett a 2. helyre.

Lance Stroll spins and briefly comes to a stop in the Turn 1 run-off! 🔃 #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/lmCvDwBxx4

Piastri aztán tovább javított, Norris elé került, de a ferraris Charles Leclerc még gyorsabb volt, bő egytizeddel lett az első. Nem egész 20 perc után a Racing Bulls-os Liam Lawson autójára felkerültek a lágy (piros) Pirellik, a „nagyok” közül elsőként a mercedeses George Russell próbálkozott azokon.

Az angol természetesen az élre lépett, ahogy aztán például a már szintén lágyakon lévő Carlos Sainz a Williamsszel, majd Max Verstappen sa Red Bull-lal.

George Russell puts in a flyer to go fastest on a set of softs! #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/OKghwMqWK7

The wheels are turning on FP2 🎡

A McLaren-pilóták saját időmérős szimulációs köreikkel – nem meglepő módon – a címvédőnél is gyorsabbak tudtak lenni – kettejük közül Norrisé sikerült jobban, 90 ezredmásodperccel.

Meglepő, de komoly incidensek nem voltak, persze így is akadtak falérintések, a Mercedes újonca, Kimi Antonelli, valamint a williamses Alex Albon is koccolt.

Both Albon and Antonelli have each made contact with the outside wall at the final hairpin, with the Mercedes now being looked over in the garage #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/SiRLi0sLKs

Two wall taps at Turn 27 👀

Az utolsó 15-20 perc már a versenyszimulációs etapokról szólt, ehhez képest a Red Bull új versenyzője, Cunoda Juki ekkor vágta falnak az RB21-est az utolsó kanyar kijáratán, miután a csúcsponton az ívbelsővel érintette a betont. Előkerült a piros zászló.

Nooo! Yuki Tsunoda is into the wall and the red flag is deployed 🚩

The Red Bull driver is OK#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/K6uChMFWOE

